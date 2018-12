Tre giorni di ciaspolate ai piedi del Monte Cimone

Questo fine settimana escursioni in ciaspole in notturna e al mattino tra il Cimoncino e Pian del Falco, avremo anche la fortuna di essere illuminati dalla prima luna piena invernale e osserveremo le costellazioni con alcune sorprese "spaziali"... Cammineremo su antiche mulattiere di pastori, seguiremo le tracce degli animali selvatici, vi illustreremo l'origine e la storia di questi luoghi e di come il turismo ne abbia mutato le caratteristiche e persino i nomi. Monte Ardicello, Monte Cervarola, Monte Calvanella... oronimi dai più disparati significati, cime di facile percorribilità in ciaspole che garantiscono panorami unici sul Cimone e sull'intero crinale.

Scopriteli assieme alle nostre Guide Ambientali Escursionistiche!

Al termine delle escursioni, per chi volesse, consigliamo un bel pasto rigenerante all'agriturismo Cervarola http://www.lacervarola.it/