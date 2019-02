Ciaspolate in alto Appennino con le guide 100Fiori

Ultima neve in Appennino, in attesa di nuove precipitazioni, le Genius Loci Guide100Fiori vi accompagneranno in varie emozionanti escursioni su ciaspole:

Sabato sera dalle 16.30 tra Lago Della Ninfa e Cimoncino per un tramonto unico Intorno al Monte Cimone e un rientro in notturna illuminati dalle stelle e dalla luna quasi piena.

Per info e prenotazioni -->

https://emiliaromagnawelcome-modena.trekksoft.com/it/tours/239314?referral=MODENATUR

Per info tecniche Fabio 3335293621

Domenica mattina al Rifugio GIOVO - Lago Santo con partenza alle 9.30 e pranzo convenzionato in rifugio al rientro

Per info e prenotazioni in rifugio --> https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2252695588127054&id=846377888758838

Per info tecniche Elisa 3393480730

Per pagamento online --> https://emiliaromagnawelcome-modena.trekksoft.com/it/tours/250792?referral=MODENATUR



Sempre domenica mattina a Doccia di Fiumalbo alle 9.30, patrocinati dal Parco del Frignano a 6€, con merendone finale o pranzo con menù alla carta al Borgo dei Celti Agriturismo

Per info -->

http://www.parchiemiliacentrale.it/iniziativa.php?id=64484

Per info tecniche e prenotazioni

Mario 3208741192

Fabio 3335293621

guide@fattoriacentofiori.it

Approfittate delle belle giornate di sole e dell'esperienza delle Guide 100 Fiori, con noi avrete SEMPRE una guida ogni 12 partecipanti per vivere al meglio e in totale sicurezza l'esperienza sulla neve!

