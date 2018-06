"Il corpo nella Rete", al Consorzio Creativo tre serate sulle dipendenze

Nei giorni di mercoledì 13, 20 e 27 giugno 2018, ore 21, presso la Bottega del Consorzio Creativo, in Via delloZono a Modena, si terrà un ciclo di 3 conferenze sulle Dipendenze, denominato ‘IL CORPO NELLA RETE: tre conversazioni postmoderne’.

13 giugno ore 21 Dr. LUCA NICOLI, Cyberdipendenza : la seduzione della magia digitale. Psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista membro della Società Psicoanalitica Italiana e International Psychoanalytical Association. Docente all’Istituto di Psicoterapia “Bianchini-De Risio”di Chieti. Svolge la libera professione a Modena.

20 giugno ore 21 Dr.ssa MARINA FREGNI, Cibodipendenza: disturbo alimentare come malattia del desiderio. Medico psicoterapeuta Specializzata in Analisi Bioenergetica. Specializzanda in Psicoanalisi Applicata. Svolge libera professione a Modena e Bologna

27 giugno ore 21 Dr. GIUSEPPE SILVESTRIS, Mobbing: l’organizzazione molesta. Psicologo clinico,Psicologo del lavoro. Svolge libera professione a Bologna

Le serate saranno arricchite dalle letture di DANIELA FINI, attrice e performer.

Le tre serate vogliono offrire l’occasione di riflettere insieme su alcuni aspetti critici della nostra cultura e della comunità in cui viviamo, prendendo in esame temi del presente e del futuro delle nuove generazioni.