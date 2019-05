Si conclude venerdì il ciclo di conferenze su Daito Ryu

Sesto appuntamento del ciclo di conferenze dedicate all’antica arte marziale giapponese del Daito Ryu in programma venerdì 10 Maggio a partire dalle 20:30 presso la palestra di via Brunatti 3 a Mirandola.

Durante la serata verrà approfondito l’ultimo dei sei principi del Daito Ryu, lo Zanshin, ovvero mantenere il controllo e svuotare la mente. Dopo aver parlato del Rei (regole per una corretta condotta), del Metsuke (contatto visivo), del Maai (distanza), del Kokyu (respirazione) e del Kuzushi (sbilanciamento) l’insegnante di Aikido Mirandola, Luca Zanoli, illustrerà l’importanza del svuotare la mente e mantenere la concentrazione sull'avversario e lo spazio circostante, attraverso letture, video e dimostrazioni pratiche grazie all’aiuto dei colleghi del dojo di Carpi Alex Muracchini e Giulio Allesina. Si tratta quindi di creare uno stato mentale "elevato" che non si lasci influenzare da questioni personali ma che isoli il dove e il chi permettendo di focalizzare solo l'avversario e controllare al 100% l'azione del combattimento.

Interverranno anche Luca Malavasi, Federico Forti e Loretta Menozzi, insegnanti di Iaido, per parlare dello zanshin nel corretto svolgimento anche di questa affascinante arte marziale.

Seguirà appuntamento conviviale a cena, alla quale anche gli spettatori sono invitati a partecipare.

Per gli interessati, mercoledì 15 Maggio dalle 20:30 alle 22 sarà possibile partecipare, sempre gratuitamente, ad un allenamento di Daito Ryu Aikijujutsu e mettere in pratica di persona gli insegnamenti appresi con la supervisione e il coordinamento dei maestri. Per informazioni sulla rassegna, è possibile contattare il M° Zanoli alla e-mail lucazanoli@hotmail.com o al cellulare 348 4757444.