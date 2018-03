Ciliegi in Fiore, Vignola fa festa con sfilate di carri fioriti e mercatini

Torna a partire da questo fine settimana La Festa dei Ciliegi in Fiore, la kermesse primaverile di che si svolge annualmente con l'inaugurazione della fiera mercato che apre le manifestazioni, ambulanti, fiorai, esposizione auto e giochi per bimbi nelle strade e nelle piazze del centro, attività presso la rocca e i locali del Palazzo Barozzi di Vignola, sempre in concomitanza con il periodo della fioritura, solitamente quindi nella prima quindicina di Aprile.

Organizzata dal Centro Studi Vignola, la festa si svol si svolge regolarmente dal 1970 con un nutrito programma di iniziative che è andato arricchendosi negli anni. Ecco cosa prevede l'edizione 2018:

Sabato 31 Marzo, ore 10:00

INAUGURAZIONE FIERA MERCATO - 38 ^ FIERA DELLA VALLE DEI CILIEGI

esposizione, in stand, di prodotti artigianali, industriali ed alimentari presso vecchio mercato di V.le Mazzini.

a cura Centro Studi Vignola

Sabato 31 Marzo, ore 11:30

CONCORSO DI PITTURA CONTEMPORANEA

“Pierpaolo Germano Tassi” in ricordo di Giuliana Zagnoli X Biennale - SCENARI DI FIORITURA VIGNOLESE

Sale della Rocca di Vignola

(concessa gratuitamente in uso dalla Fondazione di Vignola) a cura Centro Studi Vignola



Sabato 31 Marzo, dalle 14:30 alle 19:30

UFFICIO POSTALE DISTACCATO con ANNULLO POSTALE ILLUSTRATO

Per continuità, il più longevo d’Italia

presso Ex Mercato Ortofrutticolo – Stand Centro Studi cartoline ricordo dei 49 anni della Festa

a cura del Gruppo Filatelico “Città di Vignola” e del Centro Studi Vignola

Sabato 31 marzo - Domenica 01 e Lunedì 02 Aprile

VIGNOLA FIORITA

Viale Mazzini – Corso Italia – Via Paradisi

produttori e commercianti di fiori espongono e vendono ogni tipo di fiore e piante a cura Centro Studi Vignola

Sabato 31 Marzo e Lunedì 02 Aprile - Sabato 07 e Domenica 08 Aprile

MERCATINO ANTIQUARIATO, ARTE & INGEGNO

vie e portici del Centro Storico, via Bonesi e via Bernardoni a cura Centro Studi Vignola

Domenica 01 - Lunedì 02 Aprile, dalle ore 09:00 alle ore 23:00

APERTURA FIERA MERCATO

esposizione, in stand, di prodotti artigianali, industriali ed alimentari presso vecchio Mercato di V.le Mazzini

a cura Centro Studi Vignola

Lunedì 02 Aprile, dalle ore 08:00

PRIMA MANIFESTAZIONE FIERISTICA AMBULANTI

prodotti gastronomici tipici regionali ed artigianali

vie intorno vecchio mercato di V.le Mazzini, V.le Trento Trieste a cura Centro Studi Vignola

Lunedì 02 Aprile, ore 16:00

1^ SFILATA CARRI FIORITI

a cura Centro Studi Vignola

Giovedì 05 Aprile, dalle 08:00 alle 13:00

APERTURA FIERA MERCATO

esposizione, in stand, di prodotti artigianali, industriali ed alimentari presso vecchio Mercato di V.le Mazzini

a cura Centro Studi Vignola

Venerdì 06 Aprile, dalle ore 18:00 alle 23:00

APERTURA FIERA MERCATO – SERATA ANIMATA

esposizione, in stand, di prodotti artigianali, industriali ed alimentari presso vecchio Mercato di V.le Mazzini

a cura Centro Studi Vignola

Venerdì 06 - Sabato 07 e Domenica 08 Aprile

39° RADUNO DEI CILIEGI IN FIORE

Camping Club dei Castelli

Per informazioni e prenotazioni:

Elena: tel. 059/760695 - Anna: tel. 059/924835 e-mail: campingclubdeicastelli@gmail.com

Sabato 07 e Domenica 08 Aprile, dalle ore 09:00 alle ore 23:00

APERTURA FIERA MERCATO

esposizione, in stand, di prodotti artigianali, industriali ed alimentari presso vecchio Mercato di V.le Mazzini

a cura Centro Studi Vignola

Sabato 07 Aprile ore 20:00

2^ SFILATA CARRI FIORITI NOTTURNA

Attorno all’ex Mercato Ortofrutticolo a cura Centro Studi Vignola

Sabato 07 - Domenica 08 Aprile

AUTOMOBILI ……. IN MOSTRA – esposizione auto e autoveicoli A cura dei Concessionari Auto della zona.

Le case costruttrici e i loro concessionari esporranno le auto lungo Viale Mazzini e Via Paradisi. Per Camper, nautica, Tempo libero.

a cura Centro Studi Vignola

Domenica 08 Aprile, ore 16:00

3^ SFILATA CARRI FIORITI

a cura Centro Studi Vignola

Domenica 08 Aprile, ore 08:00

SECONDA MANIFESTAZIONE FIERISTICA AMBULANTI

Prodotti gastronomici tipici regionali ed artigianali

vie intorno vecchio mercato di V.le Mazzini, V.le Trento Trieste a cura Centro Studi Vignola

Domenica 08 aprile 2018 dalle ore 8,30 alle ore 11,30

"INSIEME PER LA TUA SALUTE"

c/o Sala Consiliare Comune di Vignola Screening gratuito a tutti i Cittadini con controllo pressione arteriosa, valori di glicemia e colesterolo, con consulenza di medici cardiologi e dietiste. organizzato dall'Ass."Gli Amici del Cuore"

MANIFESTAZIONE CON GIOCHI IN PIAZZA CONTRARI E ALTRE LOCAZIONI

Nel periodo della 49^ Festa della Fioritura si posizioneranno giochi, attrazioni o altre manifestazioni di interesse alla collettività in particolare per i bambini

MANIFESTAZIONE NEGOZIANTI DI VIA PARADISI ( FIORILANDIA 2018 )

Nei due w/end attrazioni i giochi per bambini

a cura Centro Studi Vignola e negozianti della via

Domenica 22 aprile 2018 partenza ore 15:00

"CAMMINATA DEL CUORE"

dal Giardino del Comune di Vignola Una salutare passeggiata in compagnia lungo le sponde del fiume Panaro organizzata dall'Ass."Gli Amici del Cuore"

PREMIO CILIEGIA D’ORO 37^ Edizione

Consegna premio al vincitore 2017 Sala dei Contrari – Rocca di Vignola

(concessa gratuitamente in uso dalla Fondazione di Vignola) a cura Toschi Vignola SRL – Centro Studi Vignola

VISITE GUIDATE GRATUITE ALLA ROCCA DI VIGNOLA

Ingresso da Piazza dei Contrari 4

Domenica 18 Marzo dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,00

Domenica 25 Marzo, Domenica 1° Aprile e tutti i festivi dal 15 Aprile al 17 Giugno compresi

dalle ore 10,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,00

Lunedì 02 Aprile e Domenica 08 Aprile orario continuato dalle ore 10,30 alle 19,00

APERTURA STRAORDINARIA SERALE Sabato 07 Aprile dalle ore 20,30 alle 23,30

Le visite avranno una durata di 45 minuti e l’accesso è consentito fino a 30 minuti prima della chiusura

Per informazioni: Tel. 059/77.52.46 - info@roccadivignola.it