Cim1 2k19. Il Capodanno a Sestola

Come ogni anno Sestola diventa meta di pellegrinaggio per tanti ragazzi che han voglia di sciare, divertirsi e stare insieme per festeggiare capodanno.

Musica in Piazza Passerini in collaborazione col Gosling (ex Brass Monkey) per l'Apres Ski che tutti desiderano dalle 16.00 in poi.

Dalle 21.00 alle 4.00 tutte le sere Gosling cena, musica e balli con il nostro staff,i nostri dj e la nostra animazione.

CENONE AL PALAZZETTO. Ore 20.00: Ingresso cenone di capodanno con musica dal vivo, per l'occasione avremo anche GLI EGO LIVE! Menu articolato // maggiori informazioni a breve // il brindisi di mezzanotte incluso! (Prezzo cenone + serata: 70€) - SU PRENOTAZIONE

Ore 00.00: Brindisi di mezzanotte con countdown esplosivo!

CIM1 ospiterà anche un gruppo rock che ci aprirà alla danze trasmettendoci carica e passione prima del mitico countdown di mezzanotte, si tratta degli EGO, famosa neonata band modenese che annovera già alcuni successi e grandi progetti discografici!!

Evento live: https://www.facebook.com/events/130421577854699/

Componenti:

Riccardo Corradini (“Kent”): Voce

Marcello Corradini: Chitarra elettrica

Lorenzo Costa: Basso elettrico

Alberto Bellei: Chitarra elettrica

Francesco Roncaglia: Batteria