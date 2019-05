EstatOFF, sul palco modenese arriva il pop di Cimini

Giovedì 30 maggio, dalle 22:00 (apertura dalle 21.00), arriva sul palco dell’EstatOFF di Modena il pop d’autore di Cimini, nella speciale formula di ingresso Up to You, cioè a offerta libera e riservato ai soci dell’Associazione Culturale Stòff.

Dopo una stagione invernale da record nel circolo OFF di Via Morandi, Associazione Culturale Stòff vuole restituire all’importante seguito di consensi e partecipazione un cartellone ricco di artisti della scena musicale italiana in cui sarà il pubblico stesso a

decidere che valore dare al live.

Dopo “Ancora Meglio”, il terzo album uscito per Garrincha Dischi a marzo 2018, prosegue il percorso che lo conferma come uno degli artisti più interessanti del 2019 nel panorama indipendente italiano. A pochi giorni dall’uscita del tributo “Faber Nostrum“, in

cui ha duettato con i compagni di etichetta Lo Stato Sociale, Cimini torna protagonista a Modena con il nuovo singolo “Anime Impazzite“, uscito il 17 maggio sempre per Garrincha Dischi. Un brano in cui ritmo allegro e il significato un po’ amaro si

fondono confermando quella cifra stilistica che ha portato rapidamente alla ribalta il cantautore calabrese.

«Anime Impazzite cerca di riavvicinare le persone alla natura: secondo me passa dall’ambientalismo di Greta, dalle polveri sottili, fino a quella sensazione di soffocamento che proviamo nella vita di tutti i giorni, dal fare la spesa all’andare in chiesa, fino alle

relazioni con le altre persone» afferma Cimini. Con “Anime Impazzite” si chiude un ciclo importante per Cimini, iniziato nel novembre 2017 con il lancio di “La legge di Murphy“, che lo porterà a calcare importanti palchi in tutta Italia, arrivando anche in quelle città che non erano

Prima e dopo il live selezione musicale a cura di Simone Bondi e Maurizio Covili.