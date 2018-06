Cimone Bike & Outdoor Festival, due giorni tra escursioni e festa a Montecreto

Si preannuncia caldo il fine settimana del 23 e 24 giugno, con un programma fitto di attività sportive per tutte le esigenze e i livelli. Chi ha fatto del downhill la propria filosofia di vita troverà un bike park tirato alla perfezione per dare sfogo all’adrenalina; per chi nella mountain bike trova avventura e scoperta, saranno organizzati 4 giri guidati durante il giorno (due al sabato e due alla domenica) di circa 20-25 km, per scoprire le bellezze naturali del territorio montuoso e fluviale di Montecreto, alleviati dai punti ristoro by Villani. Grande novità: la notturna del venerdì sera (22 giugno), per vedere il tramonto e cenare in quota, riceverà l’apertura straordinaria della seggiovia Stellaro! Nel villaggio evento sarà inoltre possibile usare illimitatamente la pump track ed effettuare test di mountain bike e e-bike su percorsi segnalati all’interno del bike park, con risalita in seggiovia oppure tramite la comoda risalita della Via dei Monti. A ristorare gli atleti saranno i sali minerali ProAction, mentre per gli appassionati di manutenzione della bici sarà allestita un’area di pulizia Proed con workshop specifici, si cui i presenti anche nei corposi Welcome Kitcompleti dei gadget degli sponsor.

Con un unico biglietto sarà possibile accedere anche al Cimone Outdoor Festival, per provare le “experience” e le dimostrazioni sul campo di tantissime discipline all’aria aperta, anche per le famiglie, come trekking, nordic walking, trail running, arrampicata, slackline, acroyoga, survival e fuoristrada 4x4. La Scuola Nazionale di Sopravvivenza terrà workshop di survival nel bosco anche per i più piccoli, mentre gli offroader spiegheranno gli allestimenti migliori per il viaggio avventura 4x4, anche nel deserto! Il CAI di Modena terrà corsi di avviamento all’arrampicata per i bambini su una parete artificiale posizionata nel villaggio evento, oltre ad organizzare due escursioni nei nuovi sentieri tracciati dalle sezioni di Modena e Pavullo. Per i piccolissimi, dai 3 anni, anche piccole avventure alla scoperta del Ciclo nella Castagna nel secolare Parco dei Castagni! Per gli sportivi, tra gli appuntamenti da non perdere, si svolgeranno i workshop sulla nutrizione e le lezioni di trail running e nordic walking tenute da insegnanti esperti.

A partire dai 3 anni con le piccole avventure alla scoperta della castagna, poi avviamento all’arrampicata col CAI (su paretina artificiale), slackline per bimbi, survival come nei libri di avventura e corsi di balance bike per i bimbi da 1 a 6 anni sulla pump-track. Grande attenzione anche verso il binomio sport e disabilità: per i parabiker sono stati identificati diversi percorsi accessibili con attrezzi di varia tipologia, dalle e-handbike ai tandem per ipovedenti: www.fondazioneperlosport.com/ 59

Festa e gastronomia accompagneranno il fine settimana sportivo, grazie agli stand gastronomici con specialità e prodotti locali, i ristori dei mountain biker posizionati sui percorsi e la cena del sabato sera lungo le vie del paese, con musica dal vivo e dj set che faranno da sfondo alle emozionanti esibizioni urbane di highline, con la slackline tirata da un palazzo all’altro del centro storico, su cui gli atleti professionisti svolgeranno evoluzioni aeree.