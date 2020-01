Cinémagique, uno spettacolo per tutta la famiglia tra cinema e magia a Carpi 

Cinema a magia per il secondo appuntamento di Rocambolika. Miraggi magie e altre diavolerie, la rassegna d’intrattenimento ideata dalla Fondazione CR Carpi e offerta alle famiglie del territorio. Sabato 18 gennaio alle ore 17.00 e in replica alle ore 21.00, in Auditorium San Rocco di Carpi, va in scena lo spettacolo Cinémagique, con ingresso gratuito e prenotazione è obbligatoria sul sito www.fondazionecrcarpi.it a partire da giovedì 16 gennaio, alle ore 13.00.

Una successione di sketch, illusioni e dirompente comicità per raccontare il percorso dell’umanità, dalle origini ai giorni nostri, attraverso il meraviglioso mondo ideato dai fratelli Lumière. Il Cinema è infatti una delle Magie inventate dall’uomo, dove i sogni si concretizzano in immagini e tutto diventa possibile, fin da sempre terreno fertile per gli illusionisti. Ed è da questo particolare connubio che i Disguido, al secolo Guido Marini e Isabella Zanivan, danno libero sfogo alla fantasia e allo stupore, in un susseguirsi di teatro visuale, dove tutto si trasforma, i significati si moltiplicano, nascono e muoiono personaggi bizzarri e surreali. Una I e una O giganti sovrastano la scena, mentre il ricorrere di un punto rosso, naso di clown o palla gigante che sia, collega il susseguirsi di momenti scoppiettanti. Tra numeri di magia, trasformismo e parodie, si dipana una travolgente allegoria della vita, eseguita da due abilissimi performer, pluripremiati in Italia e all’estero e vincitori del Mandrake d’Or, l’Oscar della Magia. Una pièce surreale per meravigliare grandi e bambini con almeno 6 anni di età, in un gioco continuo tra attore e pubblico.