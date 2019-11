A La Tenda una settimana di cinema e il jazz di Aaron Parks

Ancora cinema e musica, jazz e rock, nella nuova settimana, da mercoledì 13 a domenica 17 novembre, alla Tenda dell'assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Modena, in viale Monte Kosica. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito

Mercoledì 13 novembre alle 20.30 secondo appuntamento di “Follia e Dintorni”, rassegna cinematografica di Rosa Bianca su tematiche legate alla salute mentale: si proietta “Carnage” di Roman Polanski (2011), introduce Vittorio Vandelli.

Giovedì 14 novembre alle 21 sale sul palco il pianista Usa Aaron Parks con il suo nuovo progetto Little Big, per un nuovo appuntamento di Arts & Jam, rassegna di jazz e contaminazioni a cura di Muse, in collaborazione con Centro Musica Modena, con il contributo di Comune e Fondazione di Modena. Little Big è il nome sia del gruppo sia del suo ultimo disco (Ropeadope Records), in cui Parks riunisce le lezioni assorbite dall'esordio 24enne in “Invisible Cinema”, e attraverso i successivi “Arborescence” e “Find the Way”, in trio con Ben Street e Billy Hart. L'album riflette la visione del mondo di Aaron, una prospettiva in cui l'ottimismo e l'inclusione sostituiscono la politica.

Venerdì 15 novembre alle 21 lo spazio di viale Monte Kosica ospita una delle tappe del tour di presentazione del documentario “At The Matinée”, premiato dal pubblico all’ultimo Biografilm Festival di Bologna. Diretto da Giangiacomo De Stefano, regista e produttore emiliano, il film racconta molto più del “CBGB” di New York, forse il più famoso rock club al mondo. Realizzato col sostegno della Emilia Romagna Film Commission, “pensato come il racconto della scena hardcore newyorkese, è poi diventato un film sulla città e i suoi cambiamenti tra la fine degli anni '80 e i primi '90’”, come ha dichiarato il regista. La proiezione sarà introdotta dal giornalista Andrea Tinti, e sarà presente il regista Giangiacomo De Stefano.

Il weekend della Tenda sarà come di consueto dedicato a giovani e musica.

Sabato 16 novembre alle 21 concerto live dei bellunesi Storm {O} che presentano il nuovo album “Finis Terrae”, accompagnati da Cronauta e Maeraia;

Domenica 17 novembre alle 19 La Tenda ospita invece il concorso musicale “ETICAnto 2019”, a cura di Banca Etica.