Cinema all’aperto a Campogalliano. Sei serate in piazza Castello

C’è anche il cinema all’aperto nel cartellone estivo di Campogalliano “Save The Date”. A partire da mercoledì 13 giugno, alle 21.30, prendono avvio le sei proiezioni gratuite previste nella suggestiva piazza Castello. Si comincia con il film di animazione “Ferdinand” per proseguire nei mercoledì sera successivi con “Il viaggio di Arlo”, le commedie “Come un gatto in tangenziale” e “Non sposate le mie figlie”, film di qualità come “Wonder” e il premio Oscar 2018 “La forma dell'acqua” di Guillermo Del Toro.

Ingresso gratuito.

Programma

Mercoledì 13 Giugno 21.30 - Ferdinando (film di animazione 2017)

Mercoledì 27 Giugno 21.30 - Non sposate le mie figlie (film commedia 2015)

Mercoledì 11 Luglio 21.30 - Wonder (film drammatico 2017)

Mercoledì 18 Luglio 21.30 - Il viaggio di Arlo (film di animazione 2015)

Mercoledì 2 Agosto 21.30 - Come un gatto in tangenziale (film commedia 2017)

Mercoledì 8 Agosto 21.30 - La forma dell'acqua (fantastico-drammatico 2017)

Per maggiori informazioni: 340.6351600, 059.851008