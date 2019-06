Quattro serate di cinema all'apero nella piazza di Modena Est

Si parte con “Quasi amici”, film del 2011 di Eric Toledano e Olivier Nakache con François Cluzet e Omar Sy. È questa la pellicola con cui, insieme con “L’oscuro male del sig. Franco Stein”, cortometraggio di Oliviero Pervilli, prende il via giovedì 20 giugno alle 21.30 in piazza IX gennaio a Modena Est la prima rassegna cinematografica sotto le stelle organizzata, con il Quartiere 2 del Comune, dal Comitato Cittadini di Modena Est, dalla Parrocchia Regina Pacis e dalla Polisportiva di Modena Est. Le proiezioni di film saranno quattro, sempre di giovedì, stesso luogo e stessa ora, fino all’11 luglio. L’ingresso è a offerta libera. In caso di maltempo l’iniziativa potrebbe essere annullata.

Dopo il primo appuntamento di giovedì 20 giugno con “Quasi amici”, la rassegna cinematografica prosegue giovedì 27 giugno con “Lion – la strada verso casa”, film del 2016 diretto da Garth Davis, quindi giovedì 4 luglio è in programma Zootropolis, film d'animazione in computer grafica del 2016 prodotto dai Walt Disney Animation Studios e diretto da Byron Howard e Rich Moore. Si chiude, infine, giovedì 11 luglio con “La pazza gioia”, film del 2016 diretto da Paolo Virzì, con protagoniste Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti.

Prima di ogni film, in collaborazione col Centro Modena Est del Dipartimento salute mentale Ausl, si proiettano cortometraggi realizzati nell’ambito di progetti.

Per informazioni: Comitato Cittadini Modena Est su Facebook o tel. 059 2034150