Cinema, danza, letteratura e diritti umani: gli appuntamenti alla Tenda

Cinema, musica, danza, letteratura e diritti umani. Quattro appuntamenti in programma per la nuova settimana, che inizierà da martedì 10 a domenica 15 dicembre, della Tenda dell'assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Modena, in viale Monte Kosica.

Si comincia martedì 10 dicembre alle 20.30, incontro “Diritti e Umanità: il caso Libia”, a cura di Casa per La Pace - Tam Tam di Pace. In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani e del 71° anniversario della Dichiarazione Universale Onu, il comitato territoriale di #ioaccolgo promuove l’incontro per dialogare su migrazioni, tutela dei diritti umani, responsabilità italiane ed europee. Intervengono Annalisa Camilli, Luca Rainieri e Maurizio Veglio, coordina Anna Ferri.

Giovedì 12 dicembre alle 21 spazio al cinema con l'ultimo appuntamento del 2019 della rassegna cinematografica “Identità e Alterità”, a cura di Leonardo Gandini e Chiara Strozzi, docenti di Unimore che patrocina l'iniziativa. Si proietta “L’ora più Buia” (Joe Wright, 2017), che narra l'ascesa al potere di Winston Churchill (interpretato magistralmente da Gary Oldman) nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Introduce il critico e saggista cinematografico Alberto Morsiani.

Venerdì 13 dicembre alle 21 nuovo “Dialogo con l'autore” a cura di “L'Asino che vola”: ospite è Alessandro Gallo con il suo “Era tuo padre” (Rizzoli, 2019), storia di un padre, camorrista latitante ma con il potere ben saldo nelle mani, e dei suoi tre figli, chiamati a fare una scelta che li segnerà per tutta la vita: essere parte o no del suo impero criminale. Dialoga con l’autore Marco Cugusi, dell'Asino che vola.

Il fine settimana si divide tra musica e danza. Sabato 14 dicembre alle 21 con il concerto rock dei veneti Messa (in apertura i modenesi Fakir Thongs).

Domenica 15 dicembre alle 16, invece, c’è “Urban Call”, un nuovo incontro dedicato alla cultura hip hop a cura dell'associazione Ore d'aria con ModenaDanza e BlakSoulz dancecrew.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito. Il programma è online sul sito de La Tenda.