Torna il CinemaDays. Cinema a 3 euro per una settimana

Dopo il successo il CinemaDays di Aprile, l'iniziativa del Ministero dei Beni Culturali apre nuovamente le porte dal 9 al 15 Luglio con sei giorni dedicati alla diffusione per il cinema. L'accesso in sala per questo limitato periodo di tempo costerà solo 3 euro a biglietto. Dal progetto saranno escluse soltanto le Iniziative Speciali e le visioni in 3D, che godranno comunque di una tariffa agevolata, comunicata direttamente alla cassa.

Dal sito internet ufficiale dell'iniziativa è possibile vedere i cinema del proprio territorio.