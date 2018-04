Magico 2018, la rivoluzione del cinema muto esplode a San Felice

Torna domenica 8 Aprile per le vie del centro storico del paese l'appuntamento con Magico, la sfilata di figuranti a metà tra un carnevale e un teatro a cielo aperto che da sedici edizioni coinvolge la cittadinanza in un evento unico nel suo genere, e attira molti curiosi e fotografi provenienti da varie parti d’Italia. Il regista Marco Rebecchi, alla sua quinta presenza dopo aver ereditato lo scettro da Mario Lasalandra, ha pensato di omaggiare il cinema muto dei primi trent’anni del secolo scorso con costumi, scenette e allestimenti ad hoc. L’intento non è quello di fare mere citazioni di film, ma di raccontare l’atmosfera e la suggestione che questo tipo di cinema ha suscitato e tuttora esercita su di noi.

In concomitanza alla performance artistica si terrà anche il 16° Concorso Fotografico organizzato e gestito dal circolo Photoclub Eyes BFI in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e le Associazioni di volontariato. A partire dalle 10, presso lo stand della segreteria Photoclub Eyes, sarà possibile iscriversi ed acquistare un pass per accedere a diverse zone privilegiate; la sfilata partirà dalla Rocca alle ore 15 e proseguirà per le vie del paese dove i figuranti saranno a disposizione dei fotografi in appositi set tematici. Il regolamento del concorso, con tempistiche e modalità di consegna ed elenco dei premi in palio, è già disponibile sul sito www.fotoincontri.net. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata alla domenica successiva.

Marco Rebecchi - Dal 1992 attore di prosa e cinema, è stato regista e direttore artistico del Teatro San Martino di Bologna producendo spettacoli, anche interprete, di teatro contemporaneo con commistioni di danza, video e letteratura. Dal 2005 è attore e organizzatore di Koiné – Teatro sostenibile con cui collabora all’ideazione e realizzazione di formati comunicativi, dalle performance teatrali alle realizzazioni museali. Dal 2003 dirige e organizza la messa in scena e gli allestimenti di importanti eventi per la città di Bologna con artisti e intellettuali di livello internazionale in differenti campi artistici. Dal 2014 è regista del Magico di San Felice sul Panaro.