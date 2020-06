Cinema in centro storico, quattro pellicole da Oscar in Piazza Roma

Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena, arricchisce l'estate modenese con una rassegna dal titolo "Il Cinema in Piazza Roma". In una location prestigiosa come quella della sede dell'Accademia Militare, ogni giovedì sera di Luglio il pubblico potrà scoprire un film da Oscar, questi i titoli proposti:

Giovedì 2 Luglio recupero in caso di maltempo venerdì 3 Luglio: Rain Man L'uomo della pioggia , di Barry Levinson USA 1988 Drammatico

recupero in caso di maltempo venerdì 3 Luglio: , di Barry Levinson USA 1988 Drammatico Giovedì 9 Luglio con recupero in caso di maltempo venerdì 10 Luglio: Barriere , di Denzel Washington USA 2016 Drammatic

con recupero in caso di maltempo venerdì 10 Luglio: , di Denzel Washington USA 2016 Drammatic Giovedì 16 Luglio con recupero in caso di maltempo venerdì 17 Luglio: Forrest Gump , di Robert Zemeckis USA 1994 Commedia, drammatico

con recupero in caso di maltempo venerdì 17 Luglio: , di Robert Zemeckis USA 1994 Commedia, drammatico Giovedì 23 Luglio con recupero in caso di maltempo venerdì 24 Luglio: Ieri, oggi, domani, di Vittorio De Sica Italia, Francia 1963 Commedia

Per godersi le quattro serate seduti comodamente al proprio tavolo, si consiglia di prenotare presso i locali della Piazza e di arrivare entro le 21.15, così da permettere l'inizio delle proiezioni alle ore 21.30. I locali dove sarà possibile cenare o anche solo mangiare un gelato sono:

Gelateria Remondini 059-223345

Osteria Rossi 059-8301952

Pinseria Tre Farine 059-223304

Chi volesse stuzzicare qualcosa di veloce prima di sedersi in una delle sedie con accesso libero e gratuito potrà farlo recandosi presso il locale Tigellino in Largo San Giorgio 95.

Si ringraziano BPER Banca e il Marchio Tradizione e Sapori di Modena, per il sostegno, e il Comune di Modena per il patrocinio all'iniziativa.