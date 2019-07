"Cinema sotto le stelle", al via la rassegna al Parco Vistarino

Torna anche quest’anno, come ormai tradizione, al Parco Vistarino, “Cinema Sotto le Stelle”: da sabato 6 luglio fino a sabato 31 agosto saranno proiettati sul grande schermo nell’incantevole Parco Vistarino i titoli che hanno rappresentato il meglio della stagione cinematografica. L’offerta comprende la rassegna principale, coi titoli di maggior successo e, nelle serate del martedì, il ciclo di film dedicato ai più giovani, con generi che vanno dall’animazione al fantasy.

Oltre a quella principale, l’edizione 2019 propone le rassegne “Film restaurati”: si tratta di pellicole recentemente restaurate digitalmente dalla Cineteca di Bologna e “Emilianevisioni”, produzioni del nostro territorio. Il cinema sotto le stelle si conferma quindi un luogo di cultura, confronto e incontro anche per il 2019.

Tutte le proiezioni avranno inizio alle ore 21,30; il costo del biglietto della rassegna principale e di quella dedicata ai giovani sarà di 5€, ridotto a 4€ per under 12, over 65, militari, invalidi civili mentre sarà gratuito per persone con invalidità certificate. Per quanto riguarda invece gli appuntamenti di “Film restaurati” e di “Emilianevisioni”, essi saranno ad ingresso gratuito.

La rassegna cinematografica è promossa dal Comune di Sassuolo in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e la Regione Emilia – Romagna, organizzata da Boiardo G&O. Quale main sponsor della rassegna si conferma il Gruppo Hera, la multiutility del territorio che gestisce servizi ambientali, idrici ed energetici in oltre 350 comuni in Emilia-Romagna, Marche e Triveneto e la Regione Emilia Romagna.

A seguire il programma completo: