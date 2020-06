Il Cinema Sotto le Stelle torna a Sassuolo nella suggestiva cornice di Piazzale della Rosa

La stagione estiva del comune di Sassuolo riparte con un mix di appuntamenti che andranno coprire tutti i giorni della settimana con proposte per giovani, meno giovani e famiglie.

Da martedì 7 luglio, in piazzale Della Rosa, tornerà il “Cinema sotto le Stelle”: la rassegna cinematografica promossa dal Comune di Sassuolo in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e la Regione Emilia – Romagna, organizzata da Boiardo G&O.

Quale main sponsor della rassegna si conferma il Gruppo Hera, la multiutility del territorio che gestisce servizi ambientali, idrici ed energetici in oltre 350 comuni in Emilia-Romagna, Marche e Triveneto e la Regione Emilia Romagna.

Tre gli appuntamenti settimanali che offriranno le ultime pellicole uscite, oltre a film per i più piccoli ed ai grandi film del passato, il martedì, mercoledì, il sabato e la domenica. In allegato il programma completo:

Tutte le proiezioni avranno inizio alle ore 21.30; il costo del biglietto sarà di 5€, ridotto a 4€ per under 12, over 65, militari, invalidi civili mentre sarà gratuito per persone con invalidità certificate.

