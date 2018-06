Sassuolo, torna il Cinema sotto le stelle

Torna anche quest’anno, come ormai tradizione, alla corte di Villa Giacobazzi nel Parco Vistarino, “Cinema Sotto le Stelle”: la rassegna cinematografica promossa dal Comune di Sassuolo in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e organizzata da Boiardo GO.

Da lunedì 25 giugno fino a mercoledì 29 agosto tornano i titoli che hanno rappresentato il meglio della stagione cinematografica, presentati nell’incantevole Parco Vistarino, uno dei luoghi più amati dai sassolesi. La prima serata di proiezione avrà ingresso gratuito e sarà

dedicata all’artista Edith Piaf: è prevista infatti la proiezione del film a lei dedicato (“La vie en rose”, 2007) che va così a precedere un evento di musica e parole, proposto dall’Associazione culturale “Artemisia” per il 28 giugno sempre presso la Corte di Villa Giacobazzi.



La rassegna dedicata ad Anna Magnani sarà introdotta da una presentazione curata dagli organizzatori.

Tutte le proiezioni avranno inizio alle ore 21,30; il costo del biglietto sarà di 5€, ridotto a 4€ per under 12, over 65, militari, invalidi civili mentre sarà gratuito per persone con invalidità certificate.