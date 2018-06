Il cinema Victoria compie 10 anni. Una serata per gli amanti del grande schermo

In occasione delle iniziative dedicate al compleanno del cinema, in programma per il giorno mercoledì 20 giugno viene dato spazio anche al progetto, realizzato con il Liceo Classico Muratori - San Carlo e Liceo Artistico Venturi dedicato alla maratona di Harry Potter. È stata infatti creata appositamente per l’evento un’installazione in motion graphic ideata da un gruppo di studenti del Venturi, coordinati dalla prof.ssa Antonella Battilani e da Angelo Santimone e Raoul Battilani, creatori di progetti all’avanguardia nel campo della digital art e dell’entertainment audio visivo.

Un progetto realizzato nell’ambito dell’alternanza Scuola Lavoro. Questa la prima parte del progetto, la seconda invece ha previsto la realizzazione di tre cartoline, da un lato un disegno ispirato alla saga di Harry Potter (scelto fra quelli realizzati dagli studenti della classe 4E del Venturi, sempre coordinati dalla prof.ssa Battilani) e dall’altro una recensione dedicata alla saga realizzata dagli studenti della 1B del Liceo Classico Muratori - San Carlo coordinati dalla prof.ssa Caterina Monari in collaborazione con la giornalista Serena Fregni, curatrice del progetto. “E’ stato molto stimolante ospitare i lavori svolti dai ragazzi delle scuole - commenta Jessica Andreola, direttrice del cinema - e i risultati sono visibili al cinema grazie al loro impegno e amore per il cinema”.

Il Progetto “Il Cinema tra i banchi di scuola” è nato con l’idea di avvicinare gli studenti al mondo del Cinema, osservandolo da più punti di vista, per considerarne la storia, il linguaggio, le tecniche, e per intenderlo nelle sue molteplici dimensioni di espressione d’arte, forma di intrattenimento, professione, business. I laboratori svolti in classe con Serena Fregni, incentrati sulla visione e il commento di “corti”, hanno avviato i ragazzi alla stesura di brevi “recensioni”, sperimentando così una specifica tecnica di scrittura.

“La curiosità e l’entusiasmo esplosi in classe - commenta la docente Caterina Monari - hanno portato a organizzare una visita guidata al Museo del Cinema di Torino, documentata poi attraverso presentazioni e video piuttosto originali. Molto interesse ha riscosso l’incontro con Jessica Andreola, giovane Direttrice del cinema Victoria che, spostando lo sguardo sul versante imprenditoriale, ha parlato del cinema inteso come luogo di fruizione dei film, aiutando gli studenti a riflettere su chi, come e perché frequenta un cinema oggi. Infine Serena ha avuto l’idea di proporre alla 1B la piccola grande sfida: comporre una recensione dedicata alla saga di Harry Potter per completare le cartoline realizzate dagli studenti del Venturi. E, come per magia, è nato un prodotto che ha meravigliato tutti”.

Il programma della serata

La festa prevede:

- biglietto a 3€ per tutti i film a tutte le ore per tutto il giorno

- aperitivo a 5€ dalle ore 18:00

- cocktail analcolico/alcolico a 3€

In più a tutti i partecipanti verrà rilasciato un coupon valido fino all'8 Agosto per poter tornare al Cinema con il 2x1!