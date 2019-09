Inaugura a Modena "Cineot", una rassegna itinerante di video-arte

Cineot è il nome della rassegna di video-arte itinerante, organizzata dal collettivo I have got an empty space (IGES) e prodotta da inkonnection Tatto studio. Il collettivo I have got an empty space, nasce ad aprile 2019 come esperimento curatoriale itinerante: ospitato da realtà private ed Enti Pubblici, realizza interventi artistici site-specific, relazionandosi con diversi committenti e spazi a disposizione.

Cineot è il secondo Intervento artistico proposto dal collettivo. Durante l’inaugurazione del progetto: prevista per sabato 7 settembre, dalle 18.00 in Via Carteria 19 a Modena, Cineot apre il suo “ingresso del cinema e punto informativo” e presenta la natura del progetto.

Cineot è una rassegna che propone una serie di video proiezioni site-specific sul territorio modenese. Nel progetto sono stati coinvolti cinque giovani video artist, provenienti da contesti italiani ed europei: Elettra Bisogno, Ornella De Carlo, Ina Porselius, Giorgio Varvaro, Dr. Aw.

Il collettivo IGES ha chiesto a ciascuno dei cinque artisti coinvolti di elaborare un video che verrà presentato durante la rassegna Cineot. In particolare è stato richiesto all’artista di ragionare sulla natura “site-specific” dell’evento: in relazione allo spazio ed alle modalità di fruizione della sua video-proiezione.

Nel programma della rassegna vengono presentate dagli artisti le cinque video-proiezioni che si svolgeranno in cinque diversi luoghi del territorio modenese: ecco perchè Cineot si presenta come rassegna “variabile”, che si sviluppa attraverso una serie di proiezioni itineranti.

Ma non finisce qui, il collettivo IGES ha proposto ad ogni artista di collaborare con un graphic designer per elaborare insieme la locandina del suo video. I giovani grafici coinvolti nel progetto, anche in questo caso, provengono da diversi contesti italiani ed internazionali: Michele Leoni, il collettivo Tahin Production, Irene Delvai, Mattia Di Marco, Filippo Tassinari.

Le locandine realizzate dai grafici verranno esposte in Via Carteria 19 a Modena, presso la sede di inkonnection Tattoo studio, durante l’inaugurazione del progetto, prevista per sabato 7 settembre, dalle 18.00 in Via Carteria 19 a Modena.

Programma Cineot

● Sabato 7 settembre 2019: Inaugurazione Intervento N°2 Cineot, presso

inkonnection Tattoo Studio​, in via Carteria 19, Modena.

Ore 18.00 Apertura al pubblico, ingresso libero.

Ore 18.30/19.00 Presentazione del progetto Cineot

A seguire: presentazione del programma e delle locandine ufficiali in esposizione

● 13-14-15-16 settembre 2019​: video proiezione ​“Old child” dell’artista Elettra

Bisogno, presso CAOS​ (Camera Oscura), in via Tre Re 70, Modena.

Ore 19.00 Apertura al pubblico, ingresso libero.

Ore 19.30 Presentazione dell’artista e del suo elaborato a cura del collettivo I have got an

empty space. Welcoming, bevande (ad offerta libera).

● 22 settembre 2019​: video proiezione ​“Immagini al vento” dell’artista Ornella De

Carlo, presso Habanero Cafè​, viale delle Rimembranze 5 , Modena.

Ore 19.00 Apertura al pubblico, ingresso libero.

Ore 20.00 Presentazione dell’artista e del suo elaborato a cura del collettivo I have got an

empty space. Welcoming, bevande (ad offerta libera).

● 28 settembre 2019​: video proiezione ​“As an extension of your body” dell’artista Ina

Porselius, presso la Bocciofila Sirenella​, in via Monte Grappa 47, Modena

Ore 19.00 Apertura al pubblico, ingresso libero.

Ore 19.30 Presentazione dell’artista e del suo elaborato a cura del collettivo I have got an

empty space. Bevande e cibo della Bocciofila Sirenella.

● 3-4-5-6 ottobre 2019: ​video proiezione ​“Tramonto a casa” dell’artista Giorgio

Varvaro, presso la cantina​ in via Buon Pastore 56, Modena.

Ore 19.00 Apertura al pubblico, ingresso libero.

Tutti i giorni dalle ore 19.00 alle 23.00: gli ospiti sono i benvenuti nella Cantina per osservare e

guardare il video, che proietta un tramonto diverso ogni sera.

● 9-10-11-12-13-14-15-16 ottobre 2019​: video online animati ​“Si, anche io!”

dell’artista Giacomo Ronchetti _ Dr.Aw (Doctor Aw).

I video verranno proiettati per 24 ore durante tutta la settimana. Durante la rassegna Cineot

sarà specificato il sito in cui saranno caricati i video (che ci riserviamo di inviare, non appena

disponibile).

● Giovedì 31 ottobre 2019​: chiusura ​Intervento N°2 Cineot, presso inkonnection

Tattoo Studio​, in via Carteria 19, Modena.

Ore 19.00 Apertura al pubblico, ingresso libero.

Ore 19.30 Chiusura e ringraziamenti.