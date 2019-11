A Carpi torna Cioccolato in Piazza: artigiani e maestri cioccolatieri in centro storico

Il cioccolato torna ad essere il Re di Piazza Martiri per un weekend: da venerdì 8 a domenica 10 novembre sarà di nuovo Cioccolato in Piazza, la manifestazione organizzata da SGP eventi, con il patrocinio di Comune di Carpi. Giunta alla undicesima edizione, Cioccolato in Piazza è ormai considerata un must per tutti i golosi e gli appassionati del genere.

Artigiani e maestri cioccolatieri provenienti da varie regioni d’Italia, porteranno a Carpi cioccolato in tutte le sue forme: dalle famose praline alle tradizionali tavolette, dal cioccolato fuso all’immancabile cioccolata calda. Cioccolato artigianale,cremini, croccante, frutta ricoperta di cioccolato, macaron, cremini al pistacchio, saporelli sono solo alcuni delle prelibatezze che caratterizzeranno la manifestazione.

Immancabili anche gli oggetti di cioccolato che i maitre chocolatier creano con minuziose riproduzioni, apprezzatissimi anche i personaggi della Disney, presenti a Carpi in 52 tipi. Oltre a biscotti da passeggio, waffles e crepes, da degustare caldi sul momento, quest’anno ci sarà una particolare attenzione all’healthy chocolate con budini, cioccolato e mokaccino dietetico.

VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2019

Dalle 9.00 alle 20.00 Piazza Martiri

ESPOSITORI DEL CIOCCOLATO

Nella suggestiva cornice di Piazza Martiri, durante i tre giorni della manifestazione, saranno presenti una ventina di stand, in cui i visitatori potranno acquistare direttamente dagli artigiani eccellenze e tipicità di cioccolato, anche rare e solitamente non facili da trovare altrove nella grande distribuzione.

Dalle 18.30 alle 20.00. Piazza Martiri

DEGUSTAZIONE E APERITIVO AL CIOCCOLATO

Gian Pietro Piccagliani, della pasticceria e cioccolateria San Francesco, proporrà un aperitivo a tema cioccolato. Si potranno assaggiare i suoi “Diavoletti di Cioccolata”, accompagnati da un biscotto al pistacchio e arachidi e da un bicchiere di vino bianco. Al termine verrà chiesto al pubblico di descrivere sui social l’experience appena vissuta pubblicando una foto o video e story, raccontando le proprie sensazioni con Hashtag #CioccolatoInPiazza. Evento gratuito con prenotazione obbligatoria entro il 7 novembre fino a esaurimento posti al numero what’sApp 3395329144

SABATO 9 NOVEMBRE 2019

Dalle 9 alle 20, Piazza Martiri

Ore 11.00, Piazza Martiri

QUELLI DEL CIOCCOLATO

Volti noti di Carpi tra commercianti, imprenditori, amatori e non professionisti pasticceri presenteranno una ricetta legata al cioccolato e alla loro tradizione familiare casalinga. Sabato 9 novembre: Gina Benson, titolare della scuola d’inglese Language For Life; domenica 10 novembre Max Azzolini, titolare dei saloni Barber & Roll e animatore. Evento gratuito aperto al pubblico in piazza.

Dalle 16.00 alle 17.00 Piazza Martiri

FAVOLE DI CIOCCOLATA

I lettori volontari di Donare Voci intratterranno i bambini con una rappresentazione dedicata alle favole a tema cioccolato. Questo spazio darà l'occasione ai piccoli ospiti di ascoltare interessanti storie di fantasia e portarsi a casa una esperienza divertente. Evento gratuito aperto al pubblico in piazza.

Dalle ore 17.00 alle 18.00, Piazza Martiri

LETTURE AL CIOCCOLATO

I lettori volontari di Donare Voci si incontreranno per la lettura di Aforismi e Poesie a tema. Un’occasione in cui si promuoverà il cioccolato anche dal punto di vista storico-culturale. Evento gratuito aperto al pubblico in piazza.

Ore 22.00 Piazza Giuseppe Garibaldi 24

NOTTE FONDENTE AL CHICCHETTO BOTTEGA

L’esperto sommelier di Distillati e Liquori, Davide Zanella, guiderà gli ospiti in una particolare degustazione a base di cioccolato fondente e Rhum presso la bottega del Chicchetto. Evento gratuito, a numero chiuso Prenotazione obbligatoria entro il 7 novembre fino a esaurimento posti al numero what’sApp 3395329144

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019

Dalle 9 alle 20, Piazza Martiri

Ore 11.00, Piazza Martiri

Volti noti di Carpi tra commercianti, imprenditori, amatori e non professionisti pasticceri presenteranno una ricetta legata al cioccolato e alla loro tradizione familiare casalinga. domenica 10 novembre Max Azzolini, titolare dei saloni Barber & Roll e animatore,Evento gratuito aperto al pubblico in piazza.

Dalle 16.00 alle 17.30. Piazza Martiri

SHOWCOOKING EXPERIENCE

Roberto Saltini, pastry chef, presenta lo Showcooking in Piazza Martiri.

L’esperto pasticcere introdurrà l’evento con alcune nozioni riguardanti la lavorazione del cioccolato. Successivamente verranno mostrate le fasi di preparazione e realizzazione di una speciale pralina creata appositamente per la manifestazione chiamata “CioccoCarpi”, al cioccolato fondente con ganache al lambrusco amabile. Finale con assaggi per tutto il pubblico, al quale verrà chiesto di descrivere sui social l’experience appena vissuta pubblicando una foto, un video o una story, raccontando le proprie sensazioni con Hashtag #CioccolatoInPiazza. Evento gratuito aperto al pubblico in piazza.

Ore 18.00, Piazza Martiri

PROCLAMAZIONE DEL MIGLIOR PRODOTTO

Esperti pasticceri, tra cui Roberto Saltini e il suo staff, si riuniranno per degustare i prodotti degli espositori e decretare il miglior prodotto della manifestazione. La giuria valuterà caratteristiche organolettiche, lavorazione artigianale, qualità e bontà di ciascun prodotto, assegnando il premio come miglior prodotto.

L’artigiano che avrà creato il miglior cioccolato di questa edizione verrà premiato sul rialzato di Piazza Martiri con l’attestato di Cioccolato in Piazza, alla presenza del Sindaco di Carpi, Alberto Bellelli. Evento gratuito aperto al pubblico in piazza.