Lo show del Maya Orfei Circo Madagascar approda a Vignola

Un ciclone travolgente, pronto a trasportarvi nel fantastico mondo del circo, dove sogno e realtà creano una fusion incredibile, è lo show del Maya Orfei Circo Madagascar della famiglia Martini. Un cast con artisti di rilevanza nazionale ed internazionale, costituito da eccellenze del settore circense. L’ inedito spettacolo approda a Vignola (via per Sassuolo) nel modenese, dal 19 al 23 settembre, l’eclettico, festoso e super accogliente circo, ha in programma i seguenti spettacoli: tutti i giorni due spettacoli, ore 17.30 e ore 21.00; domenica, ore 16.00 e ore 18.30; lunedì unico spettacolo, ore 17.30.

Il circo è gioia, allegria, spensieratezza e il Maya Orfei Circo Madagascar è pronto ad accogliere il suo pubblico tra luci e colorate scenografie, con l’atmosfera tipica caratterizzata dall’ aroma diffuso dello zucchero filato e l’odore scoppiettante dei pop corn, per assistere all’estasiante show. Uno spettacolo altamente completo, acrobati, equilibristi, contorsionisti, giocolieri, addestratori e la simpatia immancabile dei clown. A condurvi nel magico mondo del circo, Dario De Felice, presentatore che con la sua elegante dialettica, illustrerà le numerose attrazioni internazionali e pluripremiate: l’Alta Scuola di Equitazione dell’audace Tamara Bizzaro, Daniele Martini con la sua maestosa cavalleria; l’artista Sonny Gärtner con l’emozionante esibizione alla ruota della morte; l’incantevole Marika Martini ai tessuti aerei; lo straordinario numero, mano a mano delle Bazan Sisters; l’addestratore Giorgio Piazza con il suo avvincente numero in gabbia con tigri, leoni e il suo felino doc il leone bianco Artù; l’affascinante Stefany Stojcic alle cinghie aeree; Massimo Martini e il suo team di animali esotici: cammelli, zebre, la simpatica e cordiale giraffa, il goloso ippopotamo e l’imponente elefante ed ancora lama, watussi e struzzi. Bellezza artistica ancora in pista, con l'antipodismo di Frida Sambiase e il numero di verticali e contorsionismo di Nicole e Kimberly Martini. Ad intrattenere il pubblico tra una risata e l’altra, i clown musicali della famiglia Bazan. Tradizione circense ed innovazione, non poteva mancare l’ultima attrazione targata USA, dall’America l’auto Transformer amata da grandi e piccini ed ancora tante altre sorprese da scoprire esclusivamente sotto lo chapiteau.

Inoltre la domenica mattina, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, è possibile visitare il grande Zoo viaggiante. Una squadra al completo quella del Maya Orfei Circo Madagascar, pronto a segnare goal, nel cuore del suo amato pubblico.