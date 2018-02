Carpi, doppio appuntamento con "Circus"

Doppio appuntamento per Rocambolika, la rassegna di teatro per le famiglie, ideata dalla Fondazione CR Carpi, per offrire occasioni di svago intelligente ai giovani del territorio. In Auditorium San Rocco, sabato 3 (ore 21.00) e domenica 4 marzo (ore 17.30), va in scena *Circus*, un ironico omaggio alla tradizione del circo e al suo spettacolare universo simbolico e surreale.

Anno 1920, il direttore di una piccola compagnia circense è disperato e non sa più cosa inventarsi per salvare il proprio spettacolo: i suoi trucchi sono davvero maldestri, tutti i conigli hanno abbandonato il cilindro magico, lui ha perso la sua forza magistrale e la sua assistente, invece di collaborare, combina solo guai. Un giorno, l’incontro con una misteriosa signora sconvolgerà la sua vita ma gli darà anche la voglia di provare a sistemare le cose. Riuscirà a tornare a essere l’uomo più forte del mondo e a ricondurre all’ordine i suoi animali?

Una storia divertente sul circo ma anche una panoramica ironica sui rapporti umani e un elogio alla fantasia e alle trovate creative. Animali imprevedibili, paillettes, esibizioni vertiginose, sorprese, magia e tante ingegnosità. Un mondo funambolico, dove tutto può succedere, ideato e interpretato dagli artisti acrobatici Loïse Haenni e Oren Schreiber.

Una collaborazione svizzero israeliana, quella di Circo Pitanga, nata presso la Scuola Nazionale di Circo di Rio de Janeiro e affinata nelle sedi di acrobatica aerea di Barcellona, Torino e Mosca. Un background multiculturale di stili, tecniche e poetiche, quindi, che conferiscono alle esibizioni di questo duo di circo-teatro poetico un tocco del tutto originale e universale allo stesso tempo.

Lo spettacolo, adatto a un pubblico di tutte le età, è gratuito, offerto dalla Fondazione CR Carpi. La prenotazione è obbligatoria e può essere fatta a partire da lunedì 26 febbraio sul sito www.fondazionecrcarpi.it