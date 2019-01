"Città, giungle e varia fauna" con gli allievi attori della scuola di teatro Iolanda Gazzerro

Dopo tre anni trascorsi esplorando Modena e frequentando i sette teatri di ERT Fondazione che si snodano in lungo e in largo nel vasto arcipelago della via Emilia, domenica 20 gennaio alle ore 18 presso Drama Teatro, i diciannove allievi attori della Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro - laboratorio permanente per l’attore* di ERT, incontrano la comunità in una conversazione poco formale fra teatri e città. L’evento rientra nella rassegna “La corsa di fuochi 2018/2019” di Drama Teatro.

Gli attori allievi Rocco Ancarola, Gabriele Anzaldi, Simone Baroni, Giorgia Iolanda Barsotti, Oreste Leone Campagner, Giulio Germano Cervi, Brigida Cesareo, Chiara Chiavetta, Federico Cornoni, Luca D’Arrigo, Giorgia Favoti, Elena Natucci, Marica Nicolai, Nicoletta Nobile, Matteo Nico Tagaste, Martina Tinnirello, Cristiana Tramparulo, Giulia Trivero e Massimo Vazzana restituiranno al pubblico visioni, storie e canzoni sulla “varia fauna” di animali sociali che si muovono in questa giungla che è la città, con i suoi labirinti di strade, reti fognarie, cavi del telefono.

Un momento per riflettere, insieme, sulla dimensione sempre meno razionale, più caotica e sempre sul punto di esplodere del nostro presente, con lo sguardo costantemente rivolto al ruolo che il Teatro può ricoprire all’interno di una comunità.



* iniziativa nell’ambito del corso Attore Internazionale – Op. “Alta formazione internazionale alla Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro” – Rif. PA 2017-7799/RER, approvata dalla Regione Emilia Romagna con DGR 1225/2017 del 02/08/2017 e cofinanziata da Fondo Sociale Europeo (Prog. 1).



Drama Teatro - Viale Buon Pastore 57, Modena

ingresso gratuito

info@dramateatro.it / 328 1827323