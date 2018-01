Cittadinanza a Vasco, come seguire la cerimonia sul maxischermo

Per assistere dal piazzale Amcm, su maxi schermo, alla seduta del Consiglio comunale con il conferimento della cittadinanza onoraria di Modena a Vasco Rossi, mercoledì 17 gennaio i posti disponibili sono 5mila. L'edificio sarà chiuso al pubblico e riservato alle autorità e agli invitati. Il Consiglio è convocato per le ore 15, l’acceso al piazzale sarà da via Peretti dalle ore 13 e non sono previste modalità di prenotazione, si entrerà in ordine di arrivo.

Le procedure di prefiltraggio inizieranno già sulla strada con la realizzazione di alcune corsie per gli allineamenti e i controlli con i metaldetector. Per l’ingresso al varco sarà necessario ottenere il braccialetto di riconoscimento.

Nell’area sono statti realizzati alcuni interventi di allestimento con la rimozione di una rete perimetrale e la collocazione di alcune transenne temporanee che verranno poi sostituite con transenne anti ribaltamento sul fronte dell’edificio ex Aem che ospiterà la seduta del Consiglio. Dopo il taglio del nastro, presumibilmente intorno alle 16.30, sarà possibile visitare i locali dell’ex Aem.

Tutta l’area del parcheggio dovrà essere libera da auto, con divieto di sosta già dalle ore 13 di martedì 16 gennaio e fino alle 20.30 del mercoledì.

Anche via Peretti sarà chiusa al traffico dalle ore 8 di mercoledì 17 gennaio e fino alle 20.30, con divieto di sosta (i residenti potranno comunque uscire nel corso della mattina, sul posto sarà presente la Polizia municipale).

Un divieto di transito è previsto anche su via Carlo Sigonio, tra via Buon Pastore e via Celestino Cavedoni, dalle 13.30 alle 16.30 di mercoledì 17. Alcuni divieti di divieti di sosta potranno essere previsti anche in via Buon Pastore.

Il parcheggio riservato ai disabili è in via Carlo Sigonio (zona cinema estivo) dove si trova anche l’accesso per raggiungere l’area con pedana.

Nel piazzale del comparto Amcm sarà collocata una decina di bagni chimici e sarà aperto, come punto ristoro, il bar del Teatro delle Passioni. E’ previsto anche un Punto medico avanzato del 118 e la presenza di ambulanze. Nell’area saranno collocate due torri faro, per garantire l’adeguata illuminazione, e sarà operativo fin dalle 13 il personale addetto alla sicurezza.