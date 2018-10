Rossini in Galleria con il Clarinet Ensemble

"Rossini in Galleria" è il nuovo appuntamento con le celebrazioni rossiniane che si svolgerà giovedì 25 ottobre alle 18 presso la Galleria Civica di Modena.

I clarinetti dell’ISSM Vecchi-Tonelli

Musiche di G. Rossini

Il Signor Bruschino - Sinfonia

Introduzione Tema e Variazioni

solista Federico Scarso

Guglielmo Tell - Balletto

Barbiere di Siviglia - Sinfonia

Italiana in Algeri - Sinfonia

Esecutori: Annarita Barbieri, Ilaria Cagnoli, Elena Cavani, Mirko Cerati, Lorenzo Cingolani, Marianna Cogliani, Filippo Cortellari, Andrea Falco, Simone Falla, Raffaele Gentile, Francesco Iorio, Vittore Macrillò, Paola Pellizzardi, Silvia Puggioni, Luigi Romano, Federico Scarso, Ivàn Villar Sanz, Stefano Schirippa, Silvia Torri, Nicolò Unia

Coordinatore: Anna Maria Giaquinta

Clarinet Ensemble si costituisce nell’ambito del l’ I.S.S.M “O. Vecchi - A. Tonelli” di Modena. Il gruppo è costituito da studenti iscritti al triennio e al biennio, docenti ed ex allievi già avviati alla carriera concertistica o all’insegnamento. La finalità del gruppo è promuovere il repertorio per ensemble di clarinetti e, allo stesso tempo, mettere in risalto le doti virtuosistiche individuali e collettive dei componenti dell’ensemble.