L'ironia di Caluda Penoni da Zelig all'Arena del Grandemilia

Claudia Penoni è nata in un afoso giorno d’estate sotto il segno del leone. Frequenta per due anni il Laboratorio Teatrale di Torino. Comincia il suo percorso di attrice lavorando in commedie brillanti e spettacoli di varietà, dove scopre di avere una buona vena comica che si rivelerà utilissima nelle commedie e negli spettacoli di teatro-cabaret che seguiranno. Frequenta un corso di doppiaggio cinematografico e televisivo dove impara l’arte di "dar voce" ai personaggi del cinema, delle soap-opera e dei cartoni animati.

Partecipa, in coppia con Leonardo Manera, a diverse edizioni di Zelig, interpretando il personaggio Cripztak nel "Cinema Polacco" e, come solista, la Signora Varagnolo. E’ nel cast del film "Cado dalle Nubi" di Checco Zalone e di "Box Office 3D" di Ezio Greggio. E’ protagonista, nel ruolo della Mamma, nella sit-com "Life Bites", giunta alla 7^ serie, in onda su Disney Channel e Italia1. Ha lavorato come attrice per Rai Radio 2 (I tempi che corrono, Bella Coppia, Terno all’ Otto) e come conduttrice radiofonica. Nel 2016 ha fatto parte del cast di "C’era una volta Studio 1", in onda su Rai1, e nel 2017 del cast di "Non uccidere 2", in onda su Rai2. Attualmente è in tournée con lo spettacolo teatrale "Adamo e Deva" di Andrea Zalone e Francesco Freyrie, regia di D. Sala.