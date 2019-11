Claudia Zanella ad AttoZero per una masterclass tutta dedicata al teatro

Claudia Zanella, porterà ad AttoZero Teatromusicadanza la sua esperienza nei diversi campi dell'attore, dal Cinema alla Fiction, dalla TV al Teatro all'interno di una masterclass innovativa, circolare.

Un viaggio dell’attore e del personaggio che parte dall’analisi di monologhi teatrali e cinematografici per poi passare all’utilizzo di tecniche teatrali di “lavoro su se stessi”, tecniche di rilassamento, educazione della voce e tecniche di improvvisazione teatrale. Ed infine ritornare al lavoro sul personaggio e all’interpretazione del testo. Un viaggio dentro e fuori il personaggio, nell’essenza del teatro.

La MasterClass è aperta ad un numero massimo di 12 partecipanti, con una esperienza media in ambito teatrale/televisivo.

Orari:

Sabato 23 Novembre: 11-18 (con 1 ora di pausa pranzo)

Domenica 24 Novembre: 9-13

*Data limite per iscrizione: Domenica 17 Novembre.

*Per info su prezzi e iscrizione:

info@attozero.it