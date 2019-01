Il compositore Claudio Rastelli a Nonantola per una serata dedicata al tema della "variazione"

Mercoledì 30 gennaio 2019 alle ore 21 alla Fonoteca di Nonantola (Piazza Liberazione, 23) il compositore Claudio Rastelli è il protagonista della serata intitolata “Ornamento, manipolazione, trasformazione. Da Al Bano a Gino Paoli, da Bach a Webern”, dedicata al tema della “variazione”.

Variare, modificare, alterare, differenziare, trasformare. E’ un gioco innato che, a vari livelli e dosi, tutti esercitiamo. Allena la fantasia e la tecnica, rende molteplice e multiforme la vita e le cose. Una lezione per ascoltatori curiosi, condotta con audiovisivi e tastiera elettronica, anche senza alcuna competenza tecnico-musicale.

Claudio Rastelli è un compositore, dal 1991 ad oggi le sue musiche sono state eseguite in numerosi paesi europei, Stati Uniti e Giappone. Sue composizioni sono state trasmesse da Radio Rai Tre. Rastelli progetta e partecipa a numerose attività di divulgazione e di approfondimento per istituzioni musicali, università e scuole, tenendo incontri sulla storia e sull’ascolto della musica e lezioni-concerto. Dal 2001 collabora con il Teatro Comunale di Modena nell’ambito del progetto Scuola – Città, tenendo lezioni-concerto per i giovani. È direttore artistico degli Amici della Musica di Modena.