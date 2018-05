Rock all'opera, in scena al Comunale la nuova creazione dei Clexidra

Va in scena mercoledì 30 maggio 2018 alle 21 in prima assoluta, a conclusione dell’Altro Suono Festival al Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena, la nuova opera rock Allucìnati! del gruppo Clexidra. Sulle orme delle rock opera e dei concept album, dagli Who ai Pink Floyd, dai Green Day a Sufjan Stevens, il Teatro Comunale in collaborazione con il Centro Musica del Comune di Modena, Assessorato alle Politiche Giovanili, presenta la terza edizione del progetto Rock all Opera lanciato con successo nel 2016 e dedicato alla creatività giovanile.

I Clexidra (Nilo Zilibotti voce, Lorenzo Maggio chitarra, Lorenzo Martinelli basso e Simone Santi batteria) presentano una ‘storia in musica’ dedicata al concetto del tempo e articolata in forma semiscenica attraverso le canzoni del loro recente album Allucinàti. L’opera, che vedrà la presenza della danzatrice Martina Monaco, si avvale della collaborazione di Alex Class, musicista, docente e coordinatore del Centro Musica per i corsi di formazione, dell’attore Lalo Cibelli e di Tommy Togni, musicista e autore di canzoni; Tony Contartese, attore e regista, cura la regia e la messa in scena, il disegno luci è di Andrea Ricci. L’opera sviluppa, dal punto di vista sociale e psicologico, le tematiche filosofiche del ‘pendolo’ di Schopenhauer, e una ricerca sul concetto di tempo. “Eravamo stimolati dall’idea del filosofo tedesco - raccontano i membri della band – secondo cui il mondo oscilla costantemente, come un pendolo, fra noia e dolore. Esiste però una posizione di equilibrio, nell’unico istante in cui il pendolo è perpendicolare al terreno, che può dare brevi momenti di gioia. La musica rappresenta al meglio questo preciso istante”. Nell'opera Allucìnati, la protagonista fuori dalla scena è Clexidra, regina di un mondo senza tempo e sacerdotessa custode del mistero del tempo dell'intero universo. Protagonisti sul palco sono invece suo figlio Nilo e i suoi tre fratelli, che si sono spinti fino alle foci di questo Pianeta per comprendere lo scorrere lento e confuso della vita degli umani, per far compiere un giro completo al pendolo e togliere l'umanità dall'ossessione del tempo.

Formatisi nel 2010 a Casalecchio di Reno, la storia dei Clexidra nasce in realtà sui banchi di scuola media, quando Simone Santi, Lorenzo Maggio e Lorenzo Martinelli si uniscono in quella che è la prima formazione del gruppo. Dopo una prima fascinazione per il rock energico di Green Day, Red Hot Chili Peppers e Blink 182, gli orizzonti musicali della band si ampliano verso altri generi, in un processo di costruzione di un'identità musicale, che si completa con l'entrata nella formazione di Nilo Zilibotti, cantante dell'odierna formazione dei Clexidra. Dopo anni di concerti la band realizza il suo primo album inedito, Allucìnati, si aggiudica il primo posto nel concorso “Musica Futura” indetto dal Liceo Musicale “Lucio Dalla” di Bologna e accede alle fasi finali nazionali delle selezioni per “Sanremo Rock”.