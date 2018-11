“Clown in Libertà" al Teatro Troisi di Nonantola

Dopo il sold out registrato dal primo spettacolo della stagione di Prosa 2018/2019 del Teatro Troisi, sabato 24 novembre alle ore 21 è in programma “Clown in Libertà” della compagnia Teatro Necessario Reduce dal successo della “Nuova Barberia Carloni”, la compagnia Teatro Necessario ritorna a Nonantola con un suo classico “Clown in Libertà”, uno spettacolo molto divertente rivolto a tutta la famiglia.

Clown in Libertà

Clown in libertà è un momento di euforia, ricreazione e ritualità catartica per tre buffi, simpatici e talentuosi clown che paiono colti da un’eccitazione infantile all’idea di avere una scena ed un pubblico a loro completa disposizione. Senza un racconto enunciato e scambio di battute, Clown in libertà racconta la serata un po’ anomala di tre clown che vogliono allestire uno spettacolo per divertire, stupire il pubblico, ma anche conquistarlo, abbracciarlo e baciarlo. Cercando con ogni mezzo di sorprenderlo, a costo di prevaricarsi gli uni con gli altri con vicendevoli dispetti, finiranno per causare, a volte, il deragliamento dell’azione. La musica, vera colonna portante dell’azione e dello sviluppo narrativo, accompagna, scandisce e ritma ogni segmento ed ogni azione. L’intero spettacolo risulta così come un grande, unico e continuo viaggio musicale che non si interrompe quasi mai, nemmeno durante le acrobazie più impensabili.

Teatro Necessario

La compagnia composta da Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini e Alessandro Mori, fonda in sé i linguaggi propri del circo contemporaneo e del teatro, con grande attenzione per la musica.

Ad oggi la compagnia conta diverse centinaia di rappresentazioni in tutto il mondo e tantissimi premi, tra cui: Eolo Award 2011 per l´intera produzione; Premio International 2Wandertheaterfestival”, Radebeul (Germania) 2010; Vincitore di Festebá, Ferrara 2009; premio Sicuranza – XIV meeting artisti di strada, S. Giovanni in Persiceto 2009; Premio Regione Piemonte per la Valorizzazione dell´Arte di Strada 2008; Premio della giuria al XIV Encuentro Internacional de Artistas Callejeros, Aguilar de Campoo (Spagna) 2008; Vincitore del Concorso Internazionale per giovani artisti di circo contemporaneo al Festival “Sul filo del Circo”, Grugliasco 2007; Vincitore del concorso “Milano Clown Festival”, Milano 2006; Vincitore del Festival “Arts de Carrer – La Mercé”, Barcellona 2005; Vincitore di “Cabaret Emergente” e Premio Originalitá – Carlino d´Oro, XII ed. al Teatro Storchi, Modena 2005; Vincitore del ´Premio Otello Sarzi Nuove figure del teatro al Festival internazionale di teatro ragazzi ´I teatri del Mondo´ Porto Sant´Elpidio 2004.

Prevendita

I biglietti per gli spettacoli si possono prenotare inviando una e-mail a teatrotroisi.biglietteria@comune.nonantola.mo.it, oppure chiamando lo 059-896535 (tutti i giovedì dalle 10.00 alle 13.00 ed i sabati dalle 16.00 alle 19.00 e il giorno dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio).

E’ possibile acquistare i biglietti online su www.vivaticket.it. Si consiglia la prenotazione.