I 30 anni del Club Altantico di Bologna all'Accademia Militare di Modena

Con qualche mese di anticipo rispetto al 70esimo anniversario di costituzione dell’Alleanza Atlantica (era il 1949), il Club Atlantico di Bologna celebrerà i 30 anni dalla sua fondazione con un convegno che si terrà il 22 novembre prossimo, alle 17.00, presso l’Accademia Militare di Modena. L’evento sarà aperto dal presidente del sodalizio, Gen. B.(ris.) Giuseppe Paglialonga per una breve illustrazione sulle finalità del Club ed i risultati conseguiti negli anni di attività. Toccherà poi al Gen. C.A. (aus.) Giorgio Battisti, già Comandante del Corpo d’Armata di Reazione Rapida della NATO (NRDC-ITA) in Italia e Capo di Stato Maggiore della missione ISAF in Afghanistan (2013-2014), entrare nel vivo dell’incontro, moderando il convegno che avrà come tema “La NATO, un’Alleanza irrinunciabile”.

Tema di grande attualità, attorno al quale si confronteranno politici, accademici e militari secondo il seguente programma degli interventi: On. Guglielmo Picchi, SottoSegretario di Stato agli Esteri: “Verso la NATO dei prossimi 20 anni” Ambasciatore Gabriele Checchia: “Un’Alleanza ancora vitale e a 360 gradi” Prof. Massimo De Leonardis, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano: “Settant’anni di Alleanza Atlantica, fra continuità e trasformazione” Prof. Fabrizio W. Luciolli, Presidente del Comitato Atlantico Italiano: “L’Italia e la NATO: ruolo e azione del Comitato Atlantico Italiano” Gen. C.A. Roberto Perretti, Comandante (NRDC-ITA): “NRDC-ITA strumento di reazione rapida al servizio della NATO e del Paese”.

Il Comitato Atlantico Italiano, cui aderisce il Club Atlantico di Bologna, svolge da oltre 60 anni, attività di ricerca, formazione ed informazione sui temi di politica estera, sicurezza ed economia internazionale relativi all’Alleanza Atlantica, con particolare riferimento al ruolo dell’Italia nella NATO. Club Atlantico Bologna In ambito internazionale, il Comitato Atlantico Italiano assicura la presenza dell’Italia in seno all’Atlantic Treaty Association (ATA), organismo internazionale di raccordo tra la NATO e le pubbliche opinioni dei Paesi membri dell’Alleanza Atlantica. L’ATA, cui aderiscono tutti i paesi membri della NATO, ha assunto nuovi compiti e una sempre maggiore rilevanza con l’associazione dei Comitati Atlantici dei Paesi del Partenariato per la Pace e del Dialogo Mediterraneo. Il Comitato Atlantico Italiano partecipa attivamente ai programmi dell’ATA ed è promotore di diverse iniziative di cooperazione internazionale con i paesi membri e partner della NATO.

Nel 2014, il Presidente del Comitato Atlantico Italiano, Prof. Fabrizio W. Luciolli, è stato eletto Presidente dell’Atlantic Treaty Association per un triennio. Nel corso della riunione del Consiglio dell’ATA tenutasi a Bruxelles nel giugno 2017, il Presidente Luciolli è stato unanimemente riconfermato per un secondo mandato 2018-2020. In ambito nazionale, il Comitato Atlantico Italiano organizza attività didattiche e di formazione per personale civile e militare, nonché conferenze e dibattiti presso istituti accademici e scolastici, anche avvalendosi della rete di Club Atlantici locali dei quali coordina e promuove le attività.

Lo studio, la ricerca e l’analisi rivestono un ruolo fondamentale nell’ambito delle attività del Comitato Atlantico Italiano che, a tal fine, promuove progetti ed iniziative anche in

collaborazione con centri di studio e ricerca internazionali. Un particolare impegno è dedicato alle iniziative di approfondimento e discussione sui temi di politica estera e sicurezza rivolte a studenti universitari, giovani ricercatori e professionisti, quali la Youth Atlantic Treaty Association (YATA) e lo Youth Network for Cooperation in the Mediterranean (YNCM).