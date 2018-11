"La CNA siamo noi" serata tra imprenditoria e futuro a Villa Cesi

Il 29 novembre 2018 nella prestigiosa e suggestiva location di Villa Cesi CNA Modena si ritroverà insieme ai suoi associati, ai suoi funzionari e a tanti esponenti della vita politica ed economica modenese per, l’ormai tradizionale, cena di gala La CNA Siamo Noi.

Anche quest’anno, nel corso della serata, saranno premiate le imprese più meritevoli del sistema CNA con la 2nd edizione dei CNA Business Awards; premi che vedono concorrere le aziende in 5+1 diverse categorie, tra cui: Azienda U30, Azienda Femminile, Azienda Innovativa, Azienda Etica, Azienda Storica, più il premio speciale Gesto2018 che andrà all’azienda che si è distinta in questo 2018.

“Anche quest’anno la CNA di Modena, insieme ai tanti amici che contribuiscono a far crescere il territorio modenese, si ritrova per sottolineare l’importanza di saper costruire e fare squadra insieme - afferma il presidente dei Giovani Imprenditori di CNA Modena Lapo Secciani - quest’anno La CNA Siamo Noi è stata condivisa a tutti i livelli e per questo voglio sottolineare l’importante sforzo messo in campo da parte della presidenza provinciale, del Presidente Claudio Medici e da tutti i funzionari e collaboratori che hanno lavorato e stanno lavorando alla riuscita della serata. La CNA Siamo Noi vuole essere una vera festa dell’Associazione, da condividere però insieme ai tanti altri attori del territorio modenese, appartenenti al mondo economico e politico. L’obiettivo è quello di costruire una comunità aperta e condivisa, forte e collaborativa poichè questa è la visione che abbiamo della CNA del domani”.

Per l’evento del 29 dicembre 2018 sono attesi tanti ospiti e personalità, imprenditori e politici; a rendere la serata frizzante ci penserà il comico di Zelig Duilio Pizzocchi che intratterrà gli invitati nella prima parte della serata con uno spettacolo. Per CNA Modena questo è un importante momento per fare squadra e stare insieme, uno degli elementi che stanno segnando in modo positivo il nuovo corso dell’Associazione.

“Vogliamo rendere orgogliosi i nostri associati di far parte di CNA” conclude Lapo Secciani.

Alla luce del risultato dell’anno scorso c’è da aspettarsi un’altra bellissima serata: partecipata e appassionata.