"Come Innovarsi per non Bloccarsi", una serata di coaching a Formigine

"Come Innovarsi per non Bloccarsi" è il titolo di una serata di coaching organizzata da Strategie Efficaci. L'evento si terrà martedì 23 gennaio (ore 20-22) a Formigine, press il Centro San Francesco.

L'incontro vuole aiutare le persone che vogliono imparare ad avanzare in modo più rapido, migliorare e potenziare qualcosa nella propria vita. Con l'aiuto di un Coach diplomato e Certificato Micap (Master Internazionale in Coaching ad alte prestazioni) queste persone potranno scoprire, sviluppare e sostenere le loro potenzialità e costruirsi un vantaggio competitivo nell era del web.