Carpi, spazio ai giovani con Coccobello 2020: due settimane di musica al Chiostro di San Rocco

I live sotto le stelle di Colombre, Cisco e Maria Antonietta ma anche burattini, jazz, teatro da ridere nel programma di Coccobello 2020, la rassegna di appuntamenti che dal 3 al 18 luglio torna nel Chiostro di San Rocco a Carpi, a cura del Circolo Culturale Kalinka in collaborazione con Arci Zona di Carpi, l’assessorato alle Politiche culturali del Comune di Carpi e realizzata grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Per tutte le serate l'ingresso sarà con mascherina obbligatoria e contingentato con posti a sedere su prenotazione, sia in caso di spettacolo a pagamento (prevendite su mailticket) che gratuito (con prenotazione su eventbrite), nel rispetto delle attuali normative contro la diffusione del Covid-19. Il Coccobar, punto ristoro con stuzzichini e bibite, è gestito dai volontari del Circolo Kalinka.

Si parte venerdì 3 luglio con lo spettacolo tutto da ridere “8mani – 003 licenza di ridere. Special edition” con Gino Andreoli, Marco Malaguti e Ivan Cattini, con musiche di Roberto Chiodi. Tra personaggi e frammenti di storie, il pubblico potrà interagire e diventare protagonista insieme agli attori, sotto le luci dei riflettori. Ingresso gratuito con prenotazione su eventbrite.

Sabato 4 luglio serata di musica blues, rock, soul e folk con “Red Muscles Night” di Betta Sacchetti, Andrea Solieri, Luca Fragomeni e Marco Maretti. Ingresso gratuito con prenotazione su eventbrite. Domenica 5 doppio appuntamento con lo spettacolo dei burattini “Sandrone, Fagiolino e l’elisir d’amore”, alle 19 e alle 21, a ingresso gratuito con prenotazione su eventbrite.

Mercoledì 8 arrivano i Musici di Francesco Guccini, la band storica del Maestro, che suoneranno i suoi più grandi successi. Dopo il ritiro dalle scene di Guccini, si tratta della più emozionante occasione di rivivere le sue canzoni nella diretta testimonianza di chi per decenni le ha portate sulle scene e nelle nostre vite, accanto a lui. Ingresso con biglietto a 10 euro, prevendite su mailticket.

Giovedì 9 ancora grande musica italiana con i Figli dei Fiori di Pesco, il tributo a Lucio Battisti e all’unico tour dal vivo che fece nell’estate del 1970 con tutte le emozioni dell’indimenticato duo Battisti e Mogol. Ingresso gratuito con prenotazione su eventbrite.

Venerdì 10 luglio live di Colombre, che dal suo esordio di tre anni fa ha collaborato con Iosonouncane e Calcutta, e che presenta il suo nuovo album, “Corallo”, uscito a marzo per Bomba Dischi. Ingresso a 5 euro con prevendite su mailticket.

Sabato 10 arriva Stefano “Cisco” Bellotti in versione unplugged accompagnato da Massimiliano Frignani alle chitarre, Mario Sehtl al violino ed Enrico Pasini alla tromba. Ingresso a 10 euro con prevendita su mailticket.

Domenica 12 luglio prima assoluta del nuovo album di Flavio Giurato, “Recenti Happening”, il primo in inglese. Ingresso a 5 euro con prevendita su mailticket.

Mercoledì 15 ancora musica con i Pawns, nati nell’estate del 2012 da un’idea di Shank (Francesco Porrini). Ingresso gratuito con prenotazione su eventbrite.

Giovedì 16 grande serata di musica con Giovanni Truppi, considerato da pubblico e critica uno dei migliori artisti nazionali che nel 2020 è uscito con “5”, un ep di cinque tracce che raccoglie varie collaborazioni. Ingresso a 10 euro con prevendita su mailticket.

Venerdì 17 sarà la volta di Davide Panizza, in arte Pop X, con uno speciale e inedito live a tu per tu con il suo repertorio. Ingresso a 10 euro con prevendita su mailticket.

La rassegna di chiude sabato 18 luglio con il live di Maria Antonietta, reduce dalla 70esima edizione del Festival di Sanremo dove ha cantato “Si può dare di più” nella serata dedicata ai duetti assieme a Francesca Michielin e Levante, ospite di quest’ultima. Ingresso a 10 euro con prevendita su mailticket.

Per informazioni: info@kalinkaclub.it e www.coccobello.net.