Coccobello 2019, il programma dei concerti e delle perfromance

Concerti, videoproiezioni, reading e performance teatrali; tutto questo è Coccobello 2019. Dal 19 luglio al 11 agosto, tranne i lunedì e i martedì, dalle 21.00 fino all’ 01.00, nel Chiostro di San Rocco a Carpi (MO).

Per tutte le serate (in fondo il programma completo) l’ingresso sarà secondo la formula Up to you, ovvero a offerta libera

ad eccezione del:

26-7 Giardini di Mirò (ingresso € 10),

31-7 Festival Mundus (ingresso gratuito),

21-7 e 4-8 Coccolounge bar (ingresso gratuito)

11-8 Coccomovie – Arrivederci Saigon (ingresso gratuito).

Coccobar con stuzzichini, birre artigianali, vini, bibite, gelati e long drinks gestito dai volontari del Circolo Kalinka.

A cura del Circolo Culturale Kalinka, in collaborazione con: ARCI Zona di Carpi, Comune di Carpi Assessorato alle politiche Culturali. Rassegna realizzata grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.