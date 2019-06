Colle Der Fomento live, il più atteso ritorno della scena Hip Hop italiana sul palco dell'Estatoff

Giovedì 6 giungo, dalle 22:00, arrivano sul palco dell’EstatOFF di Modena i Colle Der Fomento, in un live con uno speciale biglietto in vendita a soli 5€. Uno dei ritorni più attesi della scena Hip Hop italiana e un’opportunità unica.

A undici anni di distanza dal loro disco precedente, “Anima e Ghiaccio”, il gruppo che tra la fine degli anni '90 e i primi anni Duemila ha scritto alcune delle pagine più significative del rap nostrano presenta il tanto atteso lavoro “Adversus”. Il disco, che rappresenta una grandissima dimostrazione di stile e di maturità dal punto di vista sia musicale che testuale, è un viaggio nella musica, dove il rap incontra il rock, il blues, il jazz e la musica italiana contaminandosi in modo adulto senza snaturarsi.

In questi anni di silenzio discografico i componenti del gruppo romano non sono rimasti con le mani in mano e hanno continuato a lavorare e sperimentare collaborando con amici e colleghi simbolo della scena underground, come i Gente de Borgata, Barracuda, DJ Gengis, Kaos, La Batteria e Mr. Phil, e dentro "Adversus"; cè tutto lo spirito che ha sempre caratterizzato le loro produzioni: un lavoro di pura sostanza in cui gli autori si raccontano e fanno i conti con loro stessi e con i suoni e il linguaggio che rimangono

immutati, spigolosi e diretti e con una chiara attitudine underground.

Prima e dopo il live selezione musicale a cura dei Dj di Palafitta Groove. L’ingresso, che sarà possibile a partire dalle ore 21.00 è riservato ai soci dell’Associazione Culturale Stòff. Prevendite disponibili e consigliate a Modena presso Dischinpiazza e online su Mailticket Italia.