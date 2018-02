Visita alla scoperta delle collezioni d'arte dei duchi Estensi

Una visita alla scoperta delle collezioni d’arte appartenute ai duchi d’Este: dipinti, sculture e arti applicate costituiscono l’eredità inestimabile di una fra le raccolte dinastiche di più antica origine in Europa.

Sarà l’occasione per visitare la mostra DaCorreggio a Guercino. Capolavori su carta della collezione dei duchi d’Este, allestita nel percorso della Galleria Estense, con opere su carta di Correggio, Guercino, dei Carracci, Guido Reni e altri.

I partecipanti alla visita guidata in Galleria riceveranno in omaggio un voucher per una degustazione di cioccolato caldo da utilizzarsi in occasione della manifestazione Cioccolato vero, in corso in Piazza Grande e Centro storico della città dal 16 al 18 Febbraio.

Informazioni

Paola Bigini

059/4395715

ga-est.servizieducativi@beniculturali.it

Dove

Galleria Estense di Modena

Largo Porta Sant’Agostino, 337

Inizio visita guidata

ore 16.30; ore 17.30

Modalità di pagamento

La visita è gratuita.

E’ comunque necessario acquistare il biglietto di

ingresso alla Galleria Estense

6 euro; 3 euro (biglietto ridotto).

Ingresso gratuito per i minori di 18 anni.