"Colline come elefanti bianchi ed altri colori", le fotografie di Flavio De Santis a Pavullo

Dal 7 aprile al 6 maggio 2018 presso la Galleria d’Arte Contemporanea di Palazzo Ducale in Via Giardini n. 3, a Pavullo nel Frignano, è possibile visitare una piacevole ed originale mostra fotografica curata da Paolo Donini con immagini di viaggi, ma non solo, realizzate da Flavio De Santis: "Colline come elefanti bianchi ed altri colori".

Gli orari di visita sono: sabato, domenica e festivi 16.00 - 18.00; da martedì a sabato 10.00 - 12.30; martedì e giovedì 15.00 - 17.30 con Ingresso libero.

La mostra è visitabile anche su richiesta all’Ufficio Cultura: tel. 0536 29026 / 0536 29022 ed e-mail: cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it.

