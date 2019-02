Colombre, l'indie pop dell'artista marchigiano apre la quarta edizione di Cantautori su Marte a La Tenda

Un concerto speciale di Colombre, sabato 16 febbraio a ingresso libero alle 21.30 alla Tenda di Modena in viale Monte Kosica, apre l’edizione 2019, la quarta, di “Cantautori su Marte. Quattro incontri senza gravità sulla canzone d'autore”.

La struttura comunale dedicata alla musica e alla creatività giovanile propone, con la direzione artistica di Corrado Nuccini dei Giardini di Mirò, quattro nuovi appuntamenti, fatti di parole e musica, per fare il punto sulla canzone d'autore.

Come per le passate edizioni la rassegna si apre con un concerto vero e proprio: la preview sarà infatti sabato 16 febbraio con un live speciale di Colombre. Fra gli artisti più autorevoli della nuova scena musicale italiana, con il suo primo disco "Pulviscolo" (Bravo Dischi) ha ricevuto consensi unanimi da pubblico e critica, inserendosi in tutte le classifiche più importanti dei migliori dischi italiani del 2017 e candidato tra i 5 finalisti del Premio Tenco nella sezione miglior opera prima.

Dopo aver concluso a febbraio 2018 un tour di quasi cento date nei maggiori club e festival italiani, Colombre la scorsa estate ha fatto poche date esclusive in solo, formula che replicherà alla Tenda. In apertura, scalderanno il palco due artisti emergenti locali (selezionati dal progetto Sonda): “Le Zampe di Zoe” e “Elia”.

“Cantautori su Marte” mette a fuoco il cantautorato oggi, la composizione e la diffusione delle canzoni tra Internet e Social Network e dà l’occasione di riflettere anche sulle nuove strade che ha preso la canzone d'autore in questi ultimi anni. La rassegna ha saputo anticipare tendenze della scena musicale italiana, ospitando nelle passate edizioni artisti come Appino (The Zen Circus), Motta ed Ex Otago, che sono arrivati a calcare il palco del Teatro Ariston al 69° Festival di Sanremo, oppure, fra i nomi attualmente più attivi nel panorama live del Bel Paese, Giorgio Poi, Gomma e Cosmo, quest'ultimo fresco di un concerto-evento tutto esaurito al Mediolanum Forum di Milano.