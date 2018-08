Torna la corsa colorata, la 4° ColorApp è di nuovo a Montecreto

Sono già tantissimi i preiscritti alla ColorApp di Montecreto, che si annuncia, come sempre, all'insegna del divertimento immersi nella natura; una camminata non competitiva per correre, o camminare, in compagnia di centinaia di persone, con lo scopo di riempirsi di colore! Nata nel 2015, con la prima edizione proprio nel Comune di Montecreto, questo appuntamento fisso è organizzato da un comitato di ragazzi che provengono da tutto il Frignano. Dal 2016 è nato anche l'appuntamento invernale, che tradizionalmente si svolge alle Polle di Riolunato.

L’anello estivo è di circa 5 km, con partenza e arrivo presso il campo sportivo di via Trogolino, ed è accessibile a chiunque, sia famiglie che disabili. I costi di partecipazione partono da 8 euro per i bambini fino a 10 anni, fino a 15 euro per tutti gli altri, e includono un primo "kit colore", che può essere esteso (a pagamento) anche durante la manifestazione. Ai partecipanti, infatti, sarà consegnato l'Appkit comprensivo di tanti gadget e, per chi si iscrive prima delle 11.30 di domenica, anche una bibita in omaggio.

Le iscrizioni e il ritiro degli AppKit (per i preiscritti) si svolgeranno dalle 9.00 alle 11.30, poi partirà l’animazione. Tutte le iscrizioni sul posto termineranno alle 13.30, momento di inizio del riscaldamento muscolare. La corsa partirà alle 15.00 dal campo sportivo, in direzione Borella. Quest'anno il format dell'evento torna con base al campo sportivo, con il corteo di runner e camminatori che si fermeranno a fare le varie tappe per ballare e colorarsi lungo il percorso. Al loro rientro li aspetterà la grande festa finale, che tutti gli anni porta allegria e divertimento tra i monti dell'Appennino modenese.

La ColorApp è una manifestazione sportiva e goliardica che si accompagna bene al leit motiv della montagna: l'enogastronomia. Oltre alla corsa di 5 km, domenica 5 agosto sarà anche l'occasione giusta per festeggiare insieme, degustando i prodotti tipici dell'Appennino: contestualmente all'apertura iscrizioni, la corsa e la festa finale, apriranno al pubblico gli stand gastronomici con grigliate, crescentine e gnocco fritto ad opera della Proloco di Montecreto.



Per informazioni: colorappennino@gmail.com, è anche possibile scaricare la nuova App mobile “ColorApp”, attraverso la quale è possibile iscriversi direttamente.