Color Dust 2018, il Pagante sul palco della festa più colorata dell'estate

Dopo il successo delle scorse edizione, che videro la presenza di migliaia e migliaia di persone, quest’anno Renegade si rilancia con il terzo atto del Color Dust. Appuntamento a Fossoli di Carpi il 9 giugno 2018. Il tema principale della serata sarà una miriade di polveri colorate che si solleverà al cielo in mezzo a musica e divertimento.

Il festival dei colori è stato consacrato come uno degli eventi più innovativi e divertenti degli ultimi anni: il Color Dust è una vera festa per tutti senza limiti di età. Oltre a tutto ciò Renegade ha deciso di dare un messaggio importante e solidale a tutti i cittadini di Carpi: una parte del ricavato verrà infatti devoluto in beneficenza all'associazione G.A.F.A. di Carpi (assistenza ai malati di Alzheimer) e alla Polisportiva Fossolese (creeremo un fondo per la scuola calcio a sostegno dei ragazzi con difficoltà economiche), oltre a questo vogliamo ringraziare il Comune di Carpi e i nostri partner.

Ospite speciale di questa edizione il fenomeno social che nella sua carriera vanta decine e decine di milioni di visualizzazioni su YouTube, oltre a svariate centinaia di migliaia di fan su ogni Social Network esistente, con le sue hit “DAM”, “Faccio After”, “Pettinero”, “#Sbatti”, “Vamonos”, “Bomber”, “TOO MUCH” ha fatto (e fa) ballare e divertire l’Italia intera e non solo…al Color Dust 2018 salirà sul palco Il Pagante!

Nel costo del ticket (20€) saranno compresi:

- Ingresso al festival

- Busta di colore all’ingresso

- Gadget (fino ad esaurimento scorte)

- Lattina di MTV UP all’ingresso

Ticket disponibili anche su CiaoTicket! Link: https://goo.gl/z6D5gL