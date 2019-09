Un'esplosione di colori lunga 5km, torna a Modena la Color Vibe

È partito il conto alla rovescia per la tappa di Modena della Color Vibe 5k Run. L’appuntamento modenese, si conferma anche nel 2019 all’interno del Color Vibe Tour ed è fissato per sabato 28 settembre. Prevede – secondo la formula ormai collaudata - una corsa non competitiva di 5 chilometri, contrassegnata dal lancio di polveri variopinte (tutte rigorosamente naturali).

Tra le novità 2019 la camminata non competitiva FLUO, sempre di 5 km e con gadget FLUO compreso nel kit di iscrizione. L’iscrizione per la camminata partirà dalle ore 18 e alle 20 ci sarà il “via” per il percorso dal bar Bamboo del Novi Sad; gratuita la partecipazione per gli iscritti alla Color Vibe. L’iniziativa è organizzata da Color Vibe Italia con il patrocinio del Comune di Modena, con il supporto di Bamboo Music & Drink,Decathlon Modena, Ideas4u, Pregnolato Eventi sportivi e la partecipazione di ADMO.

La giornata inizierà nell’area del Parco NoviSad (Piazza d’armi), alle 11, con l'apertura del Color Vibe Village: qui gli iscritti potranno ritirare il Color Vibe Kit da usare per il party finale, incluso nella quota di iscrizione e i “ritardatari” potranno ancora registrarsi alla corsa fino a pochi minuti dal via, fissato per le ore 16.30. Per tutti attività di intrattenimento e riscaldamento muscolare per i più sportivi.

Come si svolgerà l'evento? Al pronti-via la Color Vibe scatterà... in bianco (t-shirt inclusa nell’iscrizione) per far risaltare meglio il colore che, ad ogni chilometro percorso, sarà “sparato” sui partecipanti al Vibe Point dove saranno stuzzicati i cinque sensi: oltre alla tinta, ogni volta diversa, profumi orientali e musica a tema. Tagliato il traguardo, grande festa nel cuore del Vibe Village: ogni concorrente avrà a disposizione una bustina di colore da poter utilizzare e, seguendo il ritmo dello speaker ufficiale, ogni 15 minuti circa ci sarà un magico “lancio collettivo”.

È ancora possibile iscriversi sul sito ufficiale della manifestazione (www.colorvibe.it) e lo si può fare anche presso alcuni esercizi convenzionati (come il Bamboo Music & Drink al Parco Novisad) e fino a sabato 28 settembre sarà possibile iscriversi presso il “last minute” point a cura dell’organizzazione presso il Vibe Village al parco Novi Sad.

Le modalità con cui è possibile partecipare all’evento sono molteplici, con promozioni sia per i bambini al di sotto dei 5 anni, sia per gli Under 14 che per i gruppi di almeno 4 persone. Per maggiori informazioni visitare la pagina web.