Castelnuovo, arriva la seconda edizione della Color Vibe

Domenica 23 giugno 2019 Castelnuovo Rangone ospiterà la seconda edizione della Color Vibe, l'evento colorato e divertente che inaugura l’estate castelnovese.

L’evento prende il nome da VIBE: sensazione, emozione, vibrazione, sintonia ed energia. Un vero e proprio inno al divertimento aperto a tutti: non ci sono limiti di età. Il percorso, lungo 5 chilometri, si può percorrere camminando, correndo, saltando, in avanti, all’indietro, ballando. Non è una gara, ma una festa ed un modo alternativo per divertirsi e passare una giornata in allegria con amici, parenti, colleghi e l’importante è divertirsi.

Al pronti-via la Color Vibe scatterà... in bianco (la t-shirt è inclusa nell’iscrizione) per far risaltare meglio il colore che, ad ogni chilometro, sarà “sparato” sui partecipanti ai diversi Vibe Point, posizionati lungo il percorso che attraversa il centro di Castelnuovo .

Tagliato il traguardo, scatterà la grande festa nel cuore del Vibe Village, in piazza Bertoni: ogni concorrente avrà a disposizione una bustina di colore da poter utilizzare e, seguendo il ritmo dello speaker ufficiale, ogni 15 minuti circa ci sarà un magico “lancio collettivo”.

La corsa scatterà ufficialmente alle 18 ma il Vibe Village aprirà i battenti già al mattino, a partire dalle 11, per consentire ai numerosi partecipanti di ritirare il kit incluso nell'iscrizione e, per i ritardatari, di approfittare delle ultime ore per iscriversi: nel pomeriggio comincerà poi l'intrattenimento presso il Vibe Village, in attesa dello start ufficiale.

Sul sito e sulla pagina facebook del Comune e su quella della manifestazione sono riportate tutte le informazioni utili, dai parcheggi per i numerosi partecipanti che arriveranno anche da fuori Castelnuovo alle diverse modalità per partecipare: le iscrizioni sono aperte fino a domenica 23 giugno.