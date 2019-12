Da Colorado a Marano: il comico Alessandro Bianchi a sostegno dell’oncologia pediatrica

Il comico di Colorado sarà il mattatore di una serata a favore dell’Associazione Lorenzo Risolo per l’aiuto alle famiglie dei piccoli pazienti oncologici in cura lontano da casa.

L’ Associazione Lorenzo Risolo (ALR) si occupa a Lecce di iniziative nel campo dei tumori infantili, in particolare di aiuti diretti alle famiglie costrette a spostarsi e a sostenere lunghe permanenze presso i centri di cura oncologici pediatrici italiani.

A Marano esiste una “costola” dell’associazione, che , pur distante dalla sede pugliese, si prodiga per farne conoscere le finalità e contribuire ai suoi obiettivi.

Venerdi 6 dicembre dalle 20:30 l’ALR di Marano ha organizzato al Centro Culturale una serata all’insegna dell’allegria con il comico Alessandro Bianchi, uno dei più popolari protagonisti del palco televisivo di Colorado Cafè.

Con la conduzione di Roberto Chiodi, Dada e Gianni Galli, parteciperanno anche Michele Agatiello e Mattia Sfera.

L’invito è per tutte le famiglie che vogliono trascorrere qualche ora insieme in allegria per aiutare in modo concreto e diretto i bambini di Lecce e dintorni colpiti da malattie oncologiche e le loro famiglie. “Corri con noi per la vita” è il motto dell’Associazione dedicata a Lorenzo Risolo, il 14enne scomparso nel 2014 per una malattia tumorale, che in pochi anni di vita ha raggiunto già importanti traguardi e ha molti progetti da realizzare. Fra gli scopi dell’ Associazione quello di regalare con iniziative, attività e giochi un sorriso ai tanti bambini che ogni giorno affrontano coraggiosamente la malattia. Ma soprattutto stare a fianco delle famiglie che accompagnano i bambini nei centri specializzati del centro e nord Italia.

Per informazioni contattare il numero 3667412314