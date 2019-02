"Come fai, fai bene", Enzo Paci dal palco di Colorado a quello del Teatro Cantelli

“Come fai, fai bene” è lo spettacolo che Enzo Paci porta sul tavolato del Teatro Cantelli di Vignola, sabato 9 febbraio, alle 21,15. Tra consigli sbagliati e scelte avventate all’inseguimento di falsi miti e valori Enzo Paci racconterà di come si è allontanato da se stesso perdendosi in un bicchiere di vodka lemon e il sorriso di una "tardona", per poi scoprire che forse il vero viaggio da fare è quello che lo riporterà a casa cambiato, con una nuova consapevolezza e che, in fondo in fondo, nella vita: “Come fai, fai bene".

Il comico genovese è noto al piccolo schermo per il personaggio di Mattia Passadore, che ha spopolato a “Colorado”. Bastardo come Mr. Bean, psicolabile come Epifanio, iperecinetico come Jerry Lewis, monomaniaco come Mario Pio, Enzo Paci ha inventato una maschera.

Per informazioni: Tel. 3291019102 - E-Mail: teatro@fantastici4.com.