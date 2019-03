"Un bel dì saremo” presenta l’incontro “Com’è viva la città!”

A chiosa del percorso sviluppato con il progetto “Un bel dì saremo. La città che c’era domani”, che nell’autunno scorso ha visto l’Area Nord di Modena coinvolta in un percorso di teatro partecipato guidato dagli attori di ERT Fondazione giocato tra narrazioni di fiabe e mise en espace, domenica 17 marzo alle ore 16.00 presso il Centro La Fenice, un pomeriggio di riflessioni con amici e teatranti sulla relazione esistente tra teatro e città.

Il pomeriggio inizierà con una sorpresa di danza a cura del Centro La Fenice e una piccola fiaba raccontata da Michele Dell’Utri.

A seguire l’incontro, con il saluto del Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, introduce Gerardo Guccini (Università di Bologna). Con la partecipazione di Amigdala, Čajka Teatro, Drama Teatro, Peso Specifico Teatro, STED – Teatro, Teatro dei Venti e con Michele Dell’Utri e Giacomo Pedini (ERT Fondazione).

Come può il palcoscenico contribuire a ridisegnare i nostri luoghi urbani? Come può l’agire scenico scrostare le abitudini consolidate mettendo in moto nuovi modi di concepire e vivere il rapporto con l’altro? Questi sono solo alcuni dei quesiti che verranno affrontati nell’incontro.

A fare da cornice, gli scatti di Officina Progetto Fotografia per ripercorrere i momenti più significativi dell’intero progetto.

Al termine dell’incontro, il Bar Arcobaleno offrirà una merenda a tutti i partecipanti