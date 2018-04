Incontro: "comincia da te: dai il meglio per ottenere il meglio!"

Due ore per partire!

Ti piacerebbe partire per una volta dall’inizio?

Hai mai pensato che le cose son più facili di come sei abituato a pensarle?

Sarebbe bello avere gli strumenti per farsi capire chiaramente ed essere più allegri e divertiti?

SERATA GRATUITA!

Una serata con Massimo Bigi, che debutta alle Vie del Sale e Federica Devincenzi, che è lieta di lavorare con lui.

Vi aspettiamo, è gradita la prenotazione.





Coach internazionale certificato, Massimo Bigi è specializzato nel Business Coaching, Life Coaching e Sport Coaching, ed esercita l’attività di Coach nei tre settori.



Ha una vasta esperienza e negli anni ha lavorato come Coach e Trainer con moltissime persone, e ha maturato una vastissima esperienza delle applicazioni del Coaching e della PNL nel mondo aziendale. Ha lavorato in Italia per aiutare tantissime persone a trasformare progetti in risultati concreti. Ha condotto corsi di Comunicazione Medico - Paziente ai quali hanno partecipato centinaia di medici.



Federica Devincenzi è Coach, Master Practitioner in PNL e Psicologa in formazione.

Si occupa di adolescenti a rischio e dipendenze in particolare da fumo, da cibo e Internet.

Esperta nelle tecniche di rilassamento e visualizzazione, ha lavorato e studiato in Italia e all’Estero.