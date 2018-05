Commemorazione e convegno per il 187° anniversario della morte di Ciro Menotti e Vincenzo Borelli

Sabato 26 maggio 2018 alle ore 10.00 in piazzale Primo Maggio a Modena si terrà la deposizione di una corona presso il patibolo di Ciro Menotti e Vincenzo Borelli in occasione del 187° Anniversario del sacrificio. Interverranno: Prof. Giorgio Montecchi Presidente dell’Istituto per la Storia del Risorgimento - Comitato di Modena, Irene Guadagnini Assessora del Comune di Modena, Cesare Galantini Assessore del Comune di Carpi, Francesco Tosi Sindaco di Fiorano e il Col. Mario Busi Accademia Militare di Modena.

A seguire, presso l’aula di Fisica del Liceo Muratori, conferenza pubblica di Roberto Vaccari su Ciro Menotti e di Tito Pellegrino su Pietro Giannone. Con la collaborazione di: Associazione Mazziniana Italiana Sezione di Modena, Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini Federazione Emilia-Romagna.